Bewoners moeten vooral zelf in actie komen om ‘toenemende problemen’ Mgr. van de Weteringstraat aan te pakken

De bewoners van de Monseigneur van de Weteringstraat moeten vooral zelf actie ondernemen om een aantal van de ‘toenemende problemen’ in de straat aan te pakken. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op eerder gestelde vragen van verschillende politieke partijen.

Op 12 september was een bijeenkomst waar verschillende raadsleden en bewoners van de Utrechtse wijk Oost aanwezig waren. Het zou tijdens deze avond met name over de Monseigneur van de Weteringstraat zijn gegaan. “Ondanks de grote betrokkenheid van bewoners in de straat, spelen er ook in toenemende mate problemen”, schreven de lokale fracties van de VVD, Student & Starter, Volt, PvdA, D66, Utrecht Solidair, GroenLinks en Partij voor de Dieren in de schriftelijke vragen die zij eerder aan het college stelden.

Fietsen

De bewoners zouden zich met name storen aan overlast van ‘massaal’ verkeerd gestalde fietsen en het gebrek aan groen. Het college schrijft nu in een antwoord op die vragen dat het mogelijk is om meer fietsparkeerplekken en groen aan te leggen in de Monseigneur van de Weteringstraat, maar dat dat wel ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto’s. “Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.”

In het algemeen zegt het college de capaciteit voor fietsen te willen vergroten in de vooroorlogse Utrechtse wijken. “Daarom onderzoeken we dit najaar de fietsparkeerdruk in de buurt (buiten)Wittevrouwen. Op basis van die telling komen we met een aanpak voor de buurt.”

Ook vroegen de fracties of het college de stoeptegels in de Monseigneur van de Weteringstraat, die nog weleens scheef wilden liggen, ‘beter en frequenter’ kon onderhouden. De gemeente zegt iedere twee jaar alle straten en trottoirs te controleren op afwijkingen. “Ook acteren we op bewonersmeldingen van kleine afwijkingen.”

Splitsen

Tot slot stelden de partijen vragen over woningen die gesplitst zouden zijn in de Monseigneur van de Weteringstraat. “Hoe verklaart het college het feit dat de bevolkingsdichtheid in deze straat de laatste jaren is toegenomen, terwijl de voorzieningen in de straat (helaas) niet zijn meegegroeid?”

Het college schrijft dat het groeien van bewoners en het toenemen van voorzieningen niet hand in hand gaan. “Daarnaast is de Mgr. Van de Weteringstraat een smalle straat waar het toevoegen van voorzieningen ingewikkeld te realiseren is. Er zijn vanuit het initiatievenfonds mogelijkheden voor kleine aanpassingen mits daar draagvlak voor is uit de buurt.”