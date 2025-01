Bewoners Ravellaan 96 moeten vertrekken: ‘We worden op straat gezet omdat we anders huurbescherming krijgen’

In het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan 96 in Utrecht wonen al tien jaar zo’n 180 mensen, maar in mei moeten alle bewoners hun biezen pakken. Er was een tijdelijk contract afgesloten omdat de gemeente het gebouw en het omliggende gebied op termijn opnieuw wilde inrichten, maar die plannen zijn nog niet rond. Om te voorkomen dat de huidige huurders van ‘de Ravel’ huurbescherming krijgen, en zij daarmee straks de herinrichting zouden kunnen dwarsbomen, moet iedereen nu het veld ruimen om vervolgens plaats te maken voor nieuwe bewoners. Met name dit schiet in het verkeerde keelgat. “De sloopkogel had beter gevoeld.”

In de afgelopen tien jaar zijn waardevolle gemeenschappen ontstaan in ‘de Ravel’, een koosnaam voor het pand die de bewoners zelf hebben verzonnen. “Zo kan ik de studenten die hier wonen ondersteunen, en zij mij, wanneer ik na een lange werkdag helemaal naar de getver thuiskom”, zegt de 22-jarige Senna Sweerts die op de vijfde verdieping woont. Ook voelen de bewoners zich naar eigen zeggen verantwoordelijk voor het pand. “We hebben een gangbeheerder, er is op iedere verdieping een poetsrooster, we organiseren vergaderingen en we houden de fietsenstalling bij. Iedereen voelt zicht verbonden met het gebouw en wil er goed voor zorgen.”

Het gebouw aan de Ravellaan 96 stamt uit 1970 en werd destijds gebouwd als kantoor voor de gemeente Utrecht. In 2014 vertrokken de ambtenaren naar het stadskantoor en een jaar later is het pand aan de Ravellaan omgebouwd van kantoorcomplex tot wooncomplex. Op de negen verdiepingen die het pand telt, zijn per etage twintig kamers, vier douchecabines en een riante woonkamer gecreëerd. “Het douchen voelt een beetje hetzelfde als op de camping, maar dat vind ik wel gezellig”, zegt Senna.

Met stickers op de deuren, een optrekstang in de gang, verdiepingen die een eigen naam hebben, een wirwar aan meubels in de woonkamer en de nodige vaat op het aanrecht heeft het geheel een studentikoze uitstraling, maar een studentenhuis is het allerminst. Er wonen weliswaar studenten op de Ravel, maar ook allerlei andere doelgroepen waaronder werkenden – zoals Senna die een baan in het onderwijs heeft -, mensen die werken aan re-integratie en kwetsbare jongeren. “De gemeente schildert ons af als studentenhuis. Mogelijk omdat studenten niet zoveel sympathie opwekken”, zegt Malvina Lučić (26) van de negende verdieping.

Het gebouw staat in het gebied Welgelegen en de gemeente wil dit stuk van de stad, dat wordt ingeklemd door het Merwedekanaal, de Leidseweg, de Pijperlaan en de Weg der Verenigde Naties, deels opnieuw inrichten. In 2014 is de ‘Visie Welgelegen’ opgesteld. Voor een deel van Welgelegen zijn al plannen gemaakt. Het groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en er moeten met name woningen komen. Bij het uitwerken van de visie, die dus in 2014 is gepubliceerd, is ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het pand aan de Ravellaan 96. Tot dusver is daar echter nog geen antwoord op gekomen. “Komende jaren gaan we de mogelijkheden voor dit gebouw verder uitwerken”, is te lezen op de website van de gemeente.

Dit betekent niet dat Senna, Malvina en de overige 178 bewoners langer kunnen blijven in de Ravel. Nadat het pand in 2015 was omgebouwd, startte de tijdelijke verhuur. Hiervoor was een leegstandsvergunning verleend met een maximale looptijd van tien jaar. Dit zorgde ervoor dat het gebouw niet leeg kwam te staan en via deze constructie konden de bewoners de eventuele plannen voor het pand niet dwarsbomen. De vergunning is in mei van dit jaar verstreken en kan niet worden verlengd. “Er is uitvoerig onderzocht of het toch mogelijk is dat de huidige studenten op deze locatie tijdelijk kunnen blijven huren. Dit is helaas niet mogelijk, omdat dit in alle gevallen leidt tot huurbescherming”, schrijft de gemeente.

Dit betekent dat alle huidige bewoners op 19 mei van dit jaar vertrokken moeten zijn. Dit is overigens niet iets dat de huurders niet wisten. Deze einddatum staat namelijk in iedere huurovereenkomst die Socius Wonen, de exploitant van de Ravel, met de bewoners heeft afgesloten. Dat ze het pand moeten verlaten is dan ook niet zozeer het wrange voor de huurders, ook al waren ze graag langer gebleven. Het pijnlijke is dat ze worden vervangen door nieuwe mensen. “Dat levert de meeste frustratie op”, zegt Malvina. “We worden op straat gezet omdat we anders huurbescherming krijgen. Nu worden we vervangen door mensen die waarschijnlijk hetzelfde lot tegemoet gaan. De sloopkogel had beter gevoeld.”

De nieuwe bewoners moeten bovendien van buiten de gemeente Utrecht komen. Dat staat in de wet die sinds 1 juli 2024 van kracht is. “Nieuwe tijdelijke verhuur is alleen toegestaan aan personen die voor hun studie tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland willen wonen of afkomstig zijn uit het buitenland en in Nederland studeren”, aldus de gemeente. Malvina: “Ik heb een huisgenoot die hier nu een paar weken woont en van buiten de gemeente kwam. Zij moet straks ook vertrekken. Als zij een paar maanden later was gaan zoeken, was de situatie heel anders geweest. Dit is natuurlijk niet uit te leggen.” De bewoners moeten zelf naar nieuwe woonruimte zoeken. De gemeente zegt zich weliswaar ‘zeer’ bewust te zijn van de krapte op de woningmarkt, maar ook dat er niet naar alternatieven wordt gezocht voor de bewoners. “De gemeente heeft zich […] onder andere te houden aan het gelijkheidsbeginsel. Deze studenten genieten geen voorrang en staan dus op gelijke voet met andere zoekende studenten.”

De bewoners benadrukken dat zij de handdoek nog niet in de ring hebben gegooid. Onder de noemer ‘Red de Ravel’ trekken zij ten strijde. Niet alleen om hun eigen hachje te redden, ze doen het ook voor het grotere goed. “Dit gebeurt te vaak”, zegt Senna. De gang van zaken aan de Ravellaan wordt een aanval op de woon- en huurrechten van iedereen genoemd. Actiegroep Red de Ravel heeft de handen ineengeslagen met de Bond Precaire Woonvormen en samen eisen zij dat de bewoners mogen blijven. Om dit kracht bij te zetten worden op 29 januari de eisen voor woonzekerheid overhandigd aan de gemeente. Of de gemeente als eigenaar van het pand hierdoor overstag gaat, valt te betwijfelen. In antwoord op schriftelijke vragen van Student & Starter over de kwestie schreef de gemeente medio januari 2025 het volgende: “Wij zullen bevorderen dat Socius Wonen het verlaten van het pand door de bewoners op een minnelijke manier laat plaatsvinden […]. Waar nodig wordt dit zelfs via de rechter en de deurwaarder afgedwongen, maar wij gaan er nadrukkelijk van uit, dat het zover niet gaat komen.” De strijd is dus nog niet gestreden.