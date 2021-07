Bewoners reageren op plannen Socrateslaan; zorgen over doorstroming en parkeerplaatsen

De plannen voor de Socrateslaan in de Utrechtse Rivierenwijk zijn verder uitgewerkt. Eerder werd al bekendgemaakt dat er een groene middenberm komt, één rijstrook per rijrichting verdwijnt en er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. In de tussentijd zijn de plannen voorgelegd aan bewoners, waardoor er opnieuw naar een aantal punten is gekeken.

De Socrateslaan wordt, net zoals de aangrenzende ‘t Goylaan, ingericht als stadsboulevard. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor auto’s, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en ook meer groen wordt toegevoegd. Nadat deze plannen vorig jaar bekend werden gemaakt, konden bewoners laten weten wat ze ervan vinden. Er zijn in totaal 68 reacties bij de gemeente binnengekomen.

De meeste reacties gingen over het voornemen om twintig parkeerplaatsen te verwijderen. “Daarom hebben we onderzocht hoe we deze parkeerplaatsen toch kunnen behouden”, aldus de gemeente Utrecht. Er is nu besloten de bushalte aan de Socrateslaan 50 meter te verplaatsen, waardoor het huidige aantal parkeerplaatsen behouden kan blijven.

Middenberm

Daarnaast kwamen er ook veel reacties op het dichtzetten van de middenberm bij de kruising met de Jutfaseweg. Dit betekent namelijk dat het verkeer op deze plek niet meer alle richtingen op kan, iets wat nu wel het geval is.

Volgens de gemeente is er voor de huidige situatie veel ruimte nodig voor bijvoorbeeld opstelvakken en verkeer dat elkaar ontmoet op deze plek. “Op drukke momenten levert dit problemen op voor de verkeersafwikkeling: alle richtingen moeten namelijk mogelijk zijn en dus ook groen krijgen. De wachttijden bij de verkeerslichten lopen hierdoor op drukke momenten op.”

Linksaf

In het nieuwe ontwerp kan het verkeer vanaf de Jutfaseweg niet linksaf slaan op de Socrateslaan. Hiervoor komen er op twee punten – bij de kruising met de Rijnlaan en net over de Zuiderbrug – mogelijkheden om te keren. Ook worden de verkeerslichten bij de kruising met de Jutfaseweg weggehaald en vervangen door doseerlichten.

Vanwege de middenberm ontstaat er een veiligere oversteekplek voor voetgangers en fietsers. De gemeente heeft besloten het ontwerp op dit punt niet aan te passen.

Doorstroming

Waar bewoners zich ook zorgen over maken is de doorstroming op de Socrateslaan. Hierbij wordt volgens de gemeente ook vaak de situatie op ’t Goylaan aangehaald. Er is daarom een zogenoemd doorstromingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat met de herinrichting de straat ‘toekomstbestendig is in de context van een groeiende stad’.

Tot slot reageerden vrijwel alle bewoners positief op het toevoegen van extra groen op de Socrateslaan.