Bewoners Rivierenwijk in Utrecht vangen vuurrode rattenslang

Een Amerikaanse rattenslang kronkelde zondagavond door Rivierenwijk in Utrecht. Op het Instagramaccount van wijkagent Dichterswijk is te zien hoe het rood-oranje dier zich een weg baant door het gras op de Merwedekade.

De wurgslang kan tot wel 150 centimeter lang worden en heeft de reputatie nogal agressief en bijtgraag te kunnen zijn. Maar dit hield een paar dappere buurtbewoners niet tegen om de slang te pakken te krijgen. Het bleek niet om een giftige soort te gaan en alles is goed en wel afgelopen voor de slangenvangers.

De rattenslang komt van nature helemaal niet voor in Nederland, maar wordt veel als huisdier gehouden omdat ze makkelijk tam te maken zijn. De wijkagent laat weten dat het beestje vooralsnog is overgedragen aan de reptielenopvang. De politie wil ook graag in contact komen met de eigenaar van de slang.