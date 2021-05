Bewoners Tolsteegbrug verbolgen: ‘Je gaat toch geen bushokje opofferen voor een digitale reclamezuil?’

Omwonenden van de Tolsteegbrug in het centrum van Utrecht zijn op zijn zachts gezegd niet blij met de digitale reclamezuil die afgelopen week is geplaatst op de stoep. De omgeving is onlangs opnieuw ingericht om onder andere de doorloop te verbeteren. Nu is er dus midden op de stoep een reclamezuil neergezet.

Robin van Essen, voorzitter van het buurtcomité Twijnstraat en omstreken, zegt dat de herinrichting niet helemaal zonder slag of stoot is verlopen. “We hebben als buurt toentertijd samen met Centrum Management Utrecht de wens geuit om het gebied strakker en mooier te maken. Het belangrijkste was dat de doorloopbaarheid zou verbeteren.”

Om dat voor elkaar te krijgen moest iedereen water bij de wijn doen. Zo zijn bijvoorbeeld de glasbakken verplaatst naar de speeltuin bij de Wijde Doelen, is ook de bushalte naar die straat verhuisd en de fietsstrook op de Tolsteegbrug is opgeheven.

Nooit op één lijn

“Iedereen heeft concessies moeten doen. We zitten namelijk nooit op één lijn in zo’n wijk. Zo zagen sommigen het niet zitten om de glasbakken bij de speeltuinen te plaatsen en andere maakten zich zorgen om de veiligheid als de fietsstrook zou verdwijnen. Het uiteindelijke doel was de doorloopbaarheid van het gebied te verbeteren.”

Uiteindelijk werden de werkzaamheden in maart van dit jaar afgerond en de herinrichting was volgens Van Essen zeer geslaagd. Ook al vond hij het vreemd dat er op het voetpad wel twee bomen zijn neergezet, omdat het in eerste instantie ging om de doorloop te verbeteren.

Abri

Afgelopen week verscheen er dus ook een abri en dat schoot bij veel omwonenden in het verkeerde keelgat. “Je gaat toch geen elementen opofferen, zoals een bushokje of een fietsstrook, om vervolgens op dezelfde plek een digitale reclamezuil neer te zetten. En dat ook op een mooi, leeg en historisch ingericht plein.”

Van Essen heeft in de tussentijd aan de bel getrokken bij de gemeente, maar er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden. Hij verwacht begin volgende week het gesprek aan te gaan. “Ik hoop dat er iets mee wordt gedaan. Al is het lastig om dingen te verplaatsen als ze er eenmaal staan.”