Bewoners Utrecht verliezen rechtszaak tegen herinrichtingsplan Weerdsingel Oostzijde  

De Raad van State heeft het hoger beroep van een groep bewoners uit Utrecht ongegrond verklaard in een zaak tegen de gemeente Utrecht over de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde. Daarmee is weer een horde genomen voor de stad van de nieuwe inrichting.

De bewoners verzetten zich tegen het zogenoemde Integrale Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE), dat de gemeente heeft opgesteld als leidraad voor de toekomstige herinrichting van het gebied. Zij maakten bezwaar tegen het plan, maar de gemeente verklaarde dit bezwaar niet-ontvankelijk. De rechtbank bevestigde eerder al dat het IPvE geen besluit is in juridische zin en dus niet vatbaar is voor bezwaar of beroep.

De bewoners voerden in hoger beroep aan dat het plan wél een besluit waar bezwaar en beroep tegen mogelijk zou zijn en dat zij ten onrechte niet zijn gehoord. De hoogste bestuursrechter oordeelde echter dat het IPvE slechts een voorbereidende stap is zonder directe juridische gevolgen. Voor daadwerkelijke uitvoering zijn nog aparte besluiten nodig.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde en dan met name over de rotonde bij de Noorderbrug en de verharding van de weg, de twee grote pijnpunten van het dossier. In het huidige plan wordt de rotonde vervangen en wordt een deel van de klinkers vervangen door rood asfalt. De gemeente beoogt met het project de fietsroute veiliger en comfortabeler te maken, met groen en meer ruimte voor voetgangers.

De planning is dat de herinrichting eind dit jaar moet beginnen, maar er zijn nog een aantal hordes te nemen. Zo loopt er nog een vergunningsprocedure voor de herinrichting en voor de kap van enkele bomen.