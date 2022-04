Bewoners Utrechtse Betonbuurt steken handen uit de mouwen en maken hun straat groener

Zo’n 13 bewoners van de Jan Haringstraat in Utrecht hebben de handen ineengeslagen om hun omgeving groener te maken. Zaterdag gingen zij aan de slag en legden de bewoners in de hele straat geveltuintjes aan.

Rens van Zoelen is een van de bewoners en volgens hem is de straat de afgelopen jaren veranderd. “Vroeger woonden hier veel oude mensen, maar de laatste tijd is de straat aan het verjongen. Zo zijn hier in juni vorig jaar vier baby’s geboren. Al die nieuwe bewoners en ook de mensen die hier al langer een huis hebben willen graag in een aantrekkelijke buurt wonen. Zo hebben we hier onlangs al een steegje schoongemaakt en nu zijn we weer met zijn allen aan het werk.”

Er staan een aantal grote zakken met potgrond in de straat en ook liggen er vergelijkbare legen zakken. Het idee is dat er eerst een strook tegels uit de straat wordt gehaald. Vervolgens wordt het zand in de lege zakken geschept en die ruimte wordt weer opgevuld met potgrond. Om het geheel af te werken wordt met lage stenen een afscheiding tussen het tuintje en de straat gemaakt en tot slot worden er planten in het nieuwe geveltuintje gezet.

Groten getale

Ook wethouder Lot van Hooijdonk kwam zaterdagochtend even kijken in de Jan Haringstraat. “Ik vind het een heel mooi initiatief. Ook omdat jullie in groten getale aan het werk zijn”, zei de wethouder tegen de bewoners. “Het is daarnaast niet alleen mooi wat jullie doen, maar het is ook nog eens gezellig.” Van Hooijdonk wees er ook nog op dat het mogelijk is om enkele parkeerplaatsen te vervangen door bijvoorbeeld groen of een plek om fietsen te parkeren. “Jullie mogen altijd bij mij aankloppen met ideeën.”

Van Zoelen is ondertussen aan het nadenken over de volgende stap. Zo wees hij bijvoorbeeld naar een speeltuin die aan de straat grenst. “Die mag wel wat mooier gemaakt worden. Uiteindelijk willen we de hele straat transformeren van beton naar bloei.”