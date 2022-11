Bewoners van Casa Confetti in Utrecht dagen in de kou door kapotte verwarming

Bewoners van de Utrechtse studentenflat Casa Confetti op het Leuvenplein zitten al dagen in de kou. Terwijl het afgelopen weekend buiten vroor, zaten de studenten door kapotte verwarming in kamers waar het amper 13 graden was.

De problemen met de waterleidingen in Casa Confetti – een studentenflat met 377 woningen – spelen eigenlijk al jaren, vertelt bewoner Laura. De verwarming werd altijd maar lauwwarm, tot zo’n 18 graden. Donderdag kwam er iemand om de problemen te verhelpen, maar dat mocht niet baten. De problemen werden zelfs alleen maar groter: nu hadden de studenten helemaal geen verwarming, maar ook geen water meer. “We liepen met bakjes naar de universiteit voor drinkwater”, zegt Laura. Ook douchen zat er twee dagen niet in voor veel bewoners.

De problemen met het water werden zaterdag grotendeels verholpen, maar de verwarming werkt nog altijd niet. “Het is in mijn kamer 13 graden, met de gordijnen dicht”, vertelt Laura. Achter het gordijn staat een thermometer die blijft steken op 7,2 graden. Om het nog een beetje warm te krijgen, zit Laura thuis met heel veel lagen kleding over elkaar heen aan. “Een joggingpak met fleecevoering, badjas en sjaal. Mijn buurmeisje heeft een elektrisch kacheltje, dus daar zit ik ook veel. Maar ik hoorde van andere buren ook dat ze het proberen warm te krijgen door de oven dan maar aan en open te zetten.”

Meer betalen

De problemen schieten bij veel bewoners van Casa Confetti extra in het verkeerde keelgat omdat ze onlangs bericht kregen dat ze per woning gemiddeld 100 euro meer gaan betalen, omdat het energiecontract wordt vernieuwd. “Wij hebben alleen geen recht op energietoeslag of het energieplafond en hebben überhaupt regelmatig geen werkende verwarming, dus daarom voelt dat extra zuur”, zegt Laura.

Repareren

De bewoners van Casa Confetti konden slecht contact krijgen met de SSH, dat de woningen in Casa Confetti verhuurt. Maar maandag kwam de studentenhuisvester dan toch met een update. SSH schrijft in een mail dat de verwarming in een deel van de woningen niet goed werkt, omdat er vuil in de radiatoraansluiting terecht is gekomen. De verwarming zou daardoor niet helemaal warm worden.

De SSH schrijft verder dat er dinsdag een bedrijf langskomt in de woningen waar de verwarming niet werkt. Het bedrijf gaat de aansluitingen controleren en waar nodig repareren. Laura hoopt dan ook dat de problemen dinsdag verholpen zijn. “Hopelijk kom ik vanmiddag thuis in een warm huis.”

