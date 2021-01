Bewoners van Utrechtse buurt Het Zand maken samen een school ‘Wenswalvissen’

Bij alle bewoners van de Utrechtse buurt Het Zand zijn donderdag kaartensets voor zogenoemde Wenswalvissen op de mat gevallen. De walvisjes, die bewoners zelf kunnen maken met de kaartenset, horen bij een kaartenactie van Cultuur19, DOCK Utrecht en Brede School het Zand.

De Wenswalvissen zijn bedoeld om de bewoners dichter bij elkaar te brengen en om toch iets moois te maken van de lockdown. Met de kaarten kunnen buren een driedimensionale walvis knutselen en zo elkaar iets leuks toewensen.

Alle Wenswalvissen komen bij elkaar in een grote school. Ze worden tentoongesteld in de hortus van Brede School Het Zand. Wenswalvissen afgeven kan op 30 januari van 11.00 tot 13.00 uur en op 31 januari van 15.00 tot 17.00 uur, bij het loket van de Dive In.

Zelf maken

Mensen die niet in Het Zand wonen en geen kaartenset hebben ontvangen, kunnen die hier downloaden en printen. Bij Speeltuin Voorn liggen ook papieren versies, die de hele week tijdens openingstijden op te halen zijn.

Voor een instructie of wat inspiratie voor het maken van de Wenswalvis is er een speciale video gemaakt.