Bewoners Wonderwoods niet te spreken over appartementen; verhuurder zegt zich niet te herkennen in problemen

Jarenlang werd er gewerkt aan het prestigieuze wooncomplex Wonderwoods, en in september van het vorige jaar was het dan zo ver: de eerste bewoners mochten hun woning in. Een paar maanden later blijken sommige bewoners toch teleurgesteld te zijn in de staat van het gebouw. Het zou onafgemaakt lijken.

Meerdere bewoners hebben met het AD gesproken over de gebreken die zij in hun woning ervaren. Zo missen er plinten en is er een raam stuk in de ene woning, en heeft een andere woning juist schimmel.

In de speciale app die voor bewoners van Wonderwoods in het leven is geroepen, zou het ook klachten regenen. Er zijn lekkages, veel auto-inbraken en diefstallen uit bergingen. Er zou zelfs een keer in iemands berging zijn gepoept, zeggen bewoners tegen het AD.

Opstartproblemen

Verhuurder a.s.r zegt zich niet te herkennen in de ‘onafgemaakte appartementen’. Alles in Wonderwoods is klaar voor gebruik, met uitzondering van sommige koopwoningen en commerciële ruimtes.

Over andere klachten zoals diefstal en ongenode gasten, zegt een woordvoerder het volgende: “Wij zijn onderdeel van een VVE en deze punten zijn bekend en worden vanuit de VVE opgepakt. Wij begrijpen dat deze punten voor overlast zorgen, maar helaas komt het vaker voor bij grote, binnenstedelijke complexen van deze omvang.”

De liften die stuk zouden zijn,hebben volgens a.s.r slechts te maken met een storing, ‘veelal veroorzaakt door onjuist gebruik/overbelasting als gevolg van verhuizingen en afbouwwerkzaamheden van koopappartementen’.

Discussie afgekapt

Wanneer klachten worden ingediend, zeggen bewoners vaak een onvriendelijke reactie terug te krijgen. “Het is een nieuw gebouw, met veel bewoners en gebruikers wat tijd kost om alles goed in te regelen”, zegt a.s.r. “Wij spannen ons optimaal in om bewoners zo vriendelijk en goed mogelijk te helpen.” Over de moderator die discussies zou afkappen in de app, is de woordvoerder helder: “We zullen dit nader onderzoeken.”

Over de algehele veiligheid in Wonderwoods zegt de woordvoerder dat bewoners zelf ook verantwoordelijkheid dragen om het gebouw veilig te houden. Zo moeten deuren gewoon worden dichtgedaan, en moet er ook worden gewaakt voor ‘meelopers’. “Wij wijzen bewoners er regelmatig op alert en waakzaam te zijn. “