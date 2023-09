Bewoners Zandhofsestraat in Utrecht kunnen tijdens experiment kiezen voor parkeerplaats of groen

Op een parkeerplaats in de Zandhofsestraat in Utrecht worden tijdelijk plantenbakken geplaatst. Na acht weken mogen de bewoners laten weten wat ze daarvan vinden. De gemeente spreekt van een ‘experiment met groen’.

Begin dit jaar kregen de omwonenden van de straat in Wittevrouwen een brief waarin te lezen was dat de gemeente een parkeerplek wilde verwijderen om plaats te maken voor groen. Daarop zouden veel reacties zijn binnengekomen. Zo zouden veel mensen hebben aangegeven dat de gekozen parkeerplek voor huisnummer 143 niet de meest geschikte was.

“De parkeerplek voor huisnummers 170/172 is beter geschikt. Deze plek staat ook wel bekend als de vogelpoepplek, omdat de plek onder een boom ligt waar veel vogels in zitten.”

Mening

Het idee is nu dat er tijdelijk twee plantenbakken worden geplaatst op deze ‘vogelpoepplek’. Deze bakken worden rond 18 september gebracht en blijven tot ongeveer 10 november staan. Bewoners kunnen op deze manier wennen aan meer groen en minder plek om te parkeren.

Na de acht weken wil de gemeente horen wat bewoners van de nieuwe situatie vinden. “We willen weten wie er voor en tegen het opheffen van de parkeerplaats is. U krijgt in november van ons een apart wijkbericht waarmee u uw mening kunt doorgeven.”