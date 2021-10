Bewoners zijn trots op plannen van hun groene Grootmeesterplein

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. In deze verhalenserie leest u hoe Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees hoe Utrecht snel en sterk uit de crisis komt.

Een plein waar de buurt trots op is, waar veel groen is en een plein dat bijdraagt aan de sfeer in de buurt. Dat gaat het Grootmeesterplein in de Schaakbuurt in Zuilen worden. Omwonenden hebben de handen ineengeslagen om hun plein een opknapbeurt te geven, de gemeente Utrecht is enthousiast en springt bij. Er wordt wat gedaan aan de inrichting en er komen meer bomen en struiken, laat dat laatste nou ook nog goed helpen bij hevige regenbuien en tropisch warme dagen. DUIC nam samen met wethouder Lot van Hooijdonk en bewoners een kijkje op het plein.

Het Grootmeesterplein, tussen de Schaakstraat, de Rokadestraat en de Simultaanstraat, werd zo’n twintig jaar geleden aangelegd bij vernieuwing van de buurt. In 1997 werd bijna 40 procent van de woningen daar gesloopt en gaandeweg vervangen door de eengezinswoningen die nu rondom het plein liggen. Dat de bewoners elkaar al goed kunnen vinden blijkt wel uit het plan dat ze hebben gemaakt. Het initiatief ontstond onder meer omdat Zuilen, op de binnenstad na, het minste openbaar groen heeft.” Daar kon wel wat aan gebeuren”, aldus de omwonenden. Het contact werd gelegd via de buurt-app”, licht mede-initiatiefnemer Jord Krasselt toe. “We hebben een groep gevormd, wensen verzameld, plannen gemaakt en contact gezocht met de gemeente.”

Ontwerp

De gemeente Utrecht was te spreken over het initiatief en samen gingen ze kijken hoe ze het plan verder konden uitwerken. Bettina Leiss is projectleider bij de gemeente en heeft dus veel contact met de bewoners: “Dat verliep heel goed, zo goed dat we nu ook een ontwerp kunnen laten zien waar we echt mee aan de slag gaan.” Op dit moment ligt er dan ook een zogenoemd Voorlopig Ontwerp. Alle omwonenden zijn gevraagd naar hun mening en daarna kan het ontwerp definitief worden gemaakt.

Maar wat staat er nu al in het ontwerp? “We willen een plein waar we trots op kunnen zijn en dat bijdraagt aan de sfeer en levensvreugde van buurtbewoners”, aldus de initiatiefnemer. Dat moet gebeuren door meer bomen en struiken te planten, meer groen dus. Omdat dit groen zo aangebracht kan worden dat het klimaatadaptief wordt – het helpt bij hevige regenbuien om het water af te voeren en zorgt voor verkoeling op zeer warme dagen – is de gemeente ook bereid om het project te financieren. Klimaatadaptatie is met het veranderende klimaat namelijk een van de speerpunten van gemeentelijk beleid geworden.

Het groen wordt ook geplant zodat het plein een fijnere uitstraling krijgt. Leiss vult nog aan: “Er komen klimplanten langs de gevels aan de tuinzijde van de woningen aan de Rokadestraat en om meer verschillende soorten planten te krijgen (biodiversiteit), leggen we op het plein bloemrijk grasland aan en planten we bollen die in het voorjaar en in het najaar bloeien.”

Prettige samenwerking

De huidige ‘wolkenstructuur’ op het plein, met op maat gemaakte cirkelvormige banden waar mensen op kunnen zitten, blijft intact en vormt de basis voor het ontwerp. De nieuwe inrichting van het plein moet ook helpen tegen situaties die minder gewenst zijn, maar soms weleens voorkomen, zoals rondrijdende scooters.

Wethouder Lot van Hooijdonk is erg te spreken over de wisselwerking tussen een fijne omgeving en het nuttige groen voor het klimaat. Daarom ging ze graag de samenwerking met de bewoners aan: “Een prima voorbeeld ook voor andere Utrechters, die in hun omgeving mogelijkheden zien voor meer groen in de buurt. En ik kom hier graag weer kijken als het hele project klaar is.” De bewoners beamen de prettige samenwerking: “Er wordt goed geluisterd, dat is erg fijn. En we krijgen er een mooier plein voor terug!” De gemeente gaat dit jaar met het plein aan de slag om het ontwerp uit te voeren.