Bezetting universiteitsgebouw Utrecht gestopt; demonstranten trekken richting Den Haag

De bezetting van het universiteitspand aan Drift 25 is gestopt. Maandagochtend namen de pro-Palestina-demonstranten het pand in. Utrecht Encampment, de organisatie achter de bezettingen, liet vanochtend weten het pand tijdelijk te verlaten en zich naar Den Haag te verplaatsen voor verder protest.

Net als bij eerdere bezettingen lieten de pro-Palestina-demonstranten weten pas te vertrekken als aan hun eisen wordt voldaan. Toch heeft Utrecht Encampment vanochtend op Instagram aangekondigd de bezetting van Drift 25 te stoppen en naar Den Haag te verplaatsen voor verder protest.

‘We komen terug’

Aanleiding om de bezetting vroeger te beëindigen, is het incident dat woensdagavond heeft plaatsgevonden. Meerdere boten met activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn gisteravond door Israëlische troepen onderschept, meldt de NOS. In reactie hierop zegt Utrecht Encampment: “We hebben Drift 25 verlaten om de aandacht te vestigen op deze schending van het humanitair recht, in het kader van de zionistische poging tot genocide op de Palestijnen.”

Onderweg naar Den Haag

De groep van Utrechtse pro-Palestina-demonstranten verplaatst zich inmiddels naar Den Haag, richting het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om hen nogmaals dringend te verzoeken actie te ondernemen. Ondanks dat deze bezetting is beëindigd, laat de protestgroep weten dat de bezettingen door blijven gaan. “We komen terug totdat het bestuur van de UU de banden verbreekt!”, aldus Utrecht Encampment.

