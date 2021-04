Bezoeker van Fieldlab Cafés Utrecht test achteraf positief op corona; ook incident met nazit in deelnemend café

Een van de deelnemers aan de fieldlab in Utrechtse cafés is achteraf positief getest op corona. De bezoeker testte voorafgaand aan het cafébezoek nog negatief.

De persoon had later in de week nog een tweede reservering en testte voorafgaand aan dat bezoek dus positief. Volgens de gemeente Utrecht is de kans op besmetting van anderen minimaal geweest, maar zijn er in overleg met de GGD Regio Utrecht extra maatregelen genomen.

Alle personeelsleden van de deelnemende cafés zijn extra getest en er is een bron- en contactonderzoek opgestart. Daaruit zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen. “Daarnaast zijn er vooraf acht mensen uitgesloten van deelname aan het Fieldlab, omdat zij positief testten op corona. Ook bij hen is de GGD Regio Utrecht een (gebruikelijk) bron- en contactonderzoek gestart”, aldus de gemeente.

Incident

Ook was er in de nacht van zaterdag op zondag nog een incident, na afloop van de Fieldlab Cafés. De politie kreeg rond 2.15 uur een melding van geluidsoverlast en trof in ‘t Oude Pierement, een van de deelnemende cafés, veertig mensen aan die nog een nazit bijwoonden.

“Bij het zien van de politie vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in”, aldus de politie. Omdat de politie binnen woningen alleen op coronamaatregelen handhaaft als er meerdere overlastmeldingen zijn, werden er geen boetes uitgeschreven.

“Onder de aanwezigen waren onder andere ondernemers en medewerkers van andere deelnemende cafés aan het Fieldlab, met uitzondering van De Beurs”, zegt de gemeente over het incident.

Onderzoek

De politie heeft wel proces-verbaal opgemaakt en dat gedeeld met de gemeente. De gemeente kan die informatie gebruiken voor eventuele maatregelen.

Volgens de gemeente doet de afdeling Handhaving onderzoek naar het incident en ‘worden passende maatregelen getroffen’. “In een indringend gesprek met de betrokken horecaondernemers, vanochtend, hebben wij onze teleurstelling hierover uitgesproken.”

Goed verlopen

De gemeente is ondanks het incident tevreden over het verloop van de Fieldlab Cafés. “Vanaf de opening tot aan de sluiting heeft de gemeente positieve berichten ontvangen van bezoekers en deelnemende horeca bedrijven. Van bezoekers en ondernemers hebben we gehoord dat zij blij waren omdat ze op een veilige manier weer een café konden bezoeken. De ondernemers hebben met veel plezier (weer) hun gasten bediend”, laat de gemeente weten.