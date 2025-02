Bezoekers BouwBeurs in Utrecht gaan met elkaar op de vuist; een persoon gearresteerd

Bezoekers van de BouwBeurs in de Utrechtse Jaarbeurs zijn met elkaar op de vuist gegaan. Op filmpjes op internet is te zien dat er met stoelen wordt gegooid en dat mensen elkaar klappen geven. Er is ten minste een persoon opgepakt

De BouwBeurs werd op maandag 3 februari geopend door minister Mona Keijzer. Het is volgens de organisatie het grootste bouwevent van Nederland. De beurs vindt tot en met 7 februari plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

Op filmpjes die op internet verschenen is te zien dat een groep bezoekers van de BouwBeurs elkaar te lijf ging. Er werd onder meer met meubilair gegooid en er werden klappen uitgedeeld.

Lunteren

De politie meldt dat een groep, die zich binnen misdroeg, de Jaarbeurs uit is gezet. Eén van die personen bleef zich misdragen. Zo luisterde hij niet naar de agenten die inmiddels ter plaatse waren en ook beledigde hij de politie ‘herhaaldelijk’.

Daarop is besloten deze 22-jarige inwoner van Lunteren te arresteren. Het incident deed zich donderdag rond 20.45 uur voor.

