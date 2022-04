Bezoekers Utrechtse abortuskliniek kunnen vanaf juli begeleiding van ‘abortusbuddy’ krijgen

Stichting Samen naar de Kliniek komt naar Utrecht. De stichting heeft laten weten op zoek te zijn naar vrijwilligers die ongewenst zwangere personen begeleiden naar de abortuskliniek. Volgens plan kunnen bezoekers aan abortuskliniek Het Vrelinghuis dan vanaf medio juli 2022 een abortusbuddy aanvragen.

Ongewenst zwangere personen worden volgens Samen naar de Kliniek steeds vaker geconfronteerd met ‘intimiderende ontvangscommitees’. Anti-abortusdemonstranten verzamelen zich voor de kliniek en roepen naar de bezoekers. Dat en het taboe op abortus maken het volgens de stichting lastiger om naar de kliniek te gaan.

Daarvoor is de ‘abortusbuddy’ in het leven geroepen: iemand die met de kliniekbezoeker mee naar binnen en naar buiten loopt. “Ons abortusbuddyproject is in 2019 gestart onder de vlag van De Bovengrondse als reactie op de toenemende intimidatie bij abortusklinieken, door vaak (verbaal) agressieve anti-abortus demonstranten. Sinds 2022 draaien wij als een zelfstandige stichting.”

Uitbreiden

Nu laat de stichting weten, na Den Haag en Rotterdam, ook in Utrecht op zoek te zijn naar vrijwilligers. “Onze ambitie is om in elke stad waar een kliniek gevestigd is, buddy’s te kunnen bieden. “ Aspirant-vrijwilligers kunnen zich tussen maandag 18 en zaterdag 30 april melden bij de stichting.

In 2020 werd al eens de noodklok al geluid vanwege het aanhoudende agressieve gedrag van de anti-abortusgroep ’Schreeuw om Leven’. Eerdere maatregelen tegen de intimidatie van ongewenst zwangeren zouden toen geen effect hebben gehad.

