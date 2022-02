Bezorgde ouders International School Utrecht vragen met petitie duidelijkheid over nieuwe locatie

Bezorgde ouders van kinderen op de International School Utrecht hebben op donderdag een petitie aangeboden aan de gemeenteraad Utrecht. Het uitblijven van duidelijkheid over een nieuwe locatie van de school zou voor onrust zorgen.

Laura Mayoral bood de petitie met 423 handtekeningen aan, namens de ouders van de International School Utrecht. Dimitri Gilissen (VVD) nam deze namens de gemeenteraad in ontvangst. De petitie pleit voor ‘een passende en veilige huisvesting voor de school’.

De ouders willen met de petitie een noodsignaal geven. “We zouden graag zien dat de verandering nu plaatsvindt om willekeurig en adequaat onderwijs te bieden aan alle internationale kinderen van de Internationale School Utrecht.”

“De zorgen gaan met name over het feit dat de gemeente al heel lang bezig is met het vinden van een tijdelijke locatie voor de International School Utrecht”, zegt Tess Meerding, gemeenteraadslid voor de Utrechtse VVD.

Vertraging

Er liggen nieuwbouwplannen voor een school een gebouw op het Utrecht Science Park, maar die hebben inmiddels flinke vertraging opgelopen. Ook is er nog steeds geen duidelijkheid over een tijdelijke locatie voor de scholieren.

Meerding: “Het mag niet zo zijn dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over de huisvesting van de International School Utrecht. De kern van het beleid zou moeten zijn dat de gemeente voortvarend geschikte gebouwen kan aanwijzen.”

Sinds de oprichting in 2011 is de International School Utrecht flink gegroeid. De school zou nu zo’n 1.200 leerlingen lesgeven. Het uitblijven van duidelijkheid over de realisatie van passende huisvesting van de school ‘drijven de ouders tot wanhoop’, schrijft de school op Twitter.

