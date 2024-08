Bezwaar tegen Zomerstadion 2024 in Utrecht; evenement zou musical verstoren

Na de Olympische Spelen is de sportzomer nog niet voorbij. Het Jaarbeursplein verandert van donderdag 29 augustus tot en met woensdag 18 september in een centrum van sport en muziek, met padel- en beachvolleybaltoernooien en live optredens. Maar niet iedereen is even enthousiast over dit evenement.

Het was nog maar de vraag of het Zomerstadion door kon gaan. De Jaarbeurs en Stage Entertainment tekenden namelijk bezwaar aan tegen de vergunning, omdat in dezelfde periode de try-outs zijn van ‘Moulin Rouge de Musical’, die op 19 september in première gaat. De bezwaarmakers vrezen dat het Zomerstadion de musical verstoort.

Ook twee omwonenden hebben hun zorgen geuit. Zij zijn bang voor geluidsoverlast, omdat het evenement, inclusief op- en afbouw, een maand lang duurt en er zowel overdag als ‘s avonds activiteiten zijn. De gemeente zegt deze zorgen te begrijpen, maar geeft aan dat het Zomerstadion voldoet aan de wettelijke maximale geluidsnormen. Er zijn daarom geen juridische gronden om de vergunning te weigeren.

Het programma

Het evenement begint met het Padel Copa toernooi, dat plaatsvindt van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september. Hierin nemen onder anderen de Nederlanders Bram Meijer en Steffie Weterings het op tegen internationale tegenstanders.

Vervolgens is er het Queen & King of the Court beachvolleybaltoernooi, van donderdag 5 september tot en met zondag 8 september. Ook hier strijden internationale teams voor de winst, met de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen als kanshebbers.

Het sportieve programma krijgt een muzikaal vervolg met Zomerstadion Live, dat plaatsvindt van woensdag 11 september tot en met zondag 15 september. Gedurende vijf dagen treden diverse Nederlandse artiesten op. Het evenement wordt afgesloten met de Lifegoals Games, een multi-sport evenement voor mensen in een kwetsbare positie.