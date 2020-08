Bibliotheek in Utrechtse wijk Overvecht gaat tijdelijk dicht

De bibliotheek in de Utrechtse wijk Overvecht gaat een aantal maanden dicht vanwege een verbouwing. Tot december blijft deze locatie gesloten.

De bibliotheek in Overvecht is 36 jaar oud en volgens het bestuur hard toe aan vernieuwing. Er komen onder andere meer werkplekken, een speelhoek voor jonge kinderen, cursus- en overlegruimtes en een leeshoek. Daarnaast krijgt ook het interieur een facelift.

“De Bibliotheek Overvecht wordt een mooie plek om te verblijven, elkaar te ontmoeten, een boek uit te zoeken, informatie te halen of te worden geholpen met taal en digitaal”, is te lezen in een persbericht van Bibliotheek Utrecht.

De bibliotheek in Overvecht is tot 22 augustus geopend. Omdat de locatie tijdelijk sluit is de uitleentermijn extra lang. Tot december blijft de bibliotheek gesloten.