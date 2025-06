Bibliotheek Neude en toekomstige docenten Nederlands slaan handen ineen voor leesvaardigheid

De lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool Utrecht en de Bibliotheek Utrecht slaan de handen ineen. Ze willen studenten leesvaardiger maken en hen ook klaarstomen om anderen aan te sporen meer te lezen. Ze krijgen bijvoorbeeld een groepsabonnement op de bieb waarmee ze gratis boeken kunnen lenen.

Het is maar lastig om weg te blijven van een beeldscherm, en de bibliotheek en hogeschool Utrecht merken dat ook. Daarom zijn ze een samenwerking aangegaan om toekomstige docenten Nederlands meer te laten lezen. Het is in Nederland de eerste samenwerking van zijn soort, zeggen de instellingen.

Voordelen

Studenten Nederlands profiteren vanaf volgend studiejaar van allerlei voordelen. Zo is er de optie tot leesclubs en schrijversbezoeken, maar krijgen studenten ook een groepsabonnement waarmee ze gratis toegang hebben tot de hele collectie van de Bibliotheek Utrecht.

Dat gebeurt niet zomaar. De Hogeschool Utrecht en de bibliotheek hopen dat studenten op die manier vaker lezen en mediawijzer worden. Bovendien moeten studenten zelf niet alleen meer lezen, ze moeten anderen ook leren aansporen om vaker een boek erbij te pakken.

De samenwerking tussen de bieb en de docentenopleiding is een project dat drie jaar loopt.