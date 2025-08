Bibliotheek Neude kanshebber op titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland’

Bibliotheek Neude is genomineerd voor de titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2025’. Daarmee strijdt de Utrechtse bibliotheek tegen vier andere locaties in het land. In november wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naast Bibliotheek Neude zijn ook bibliotheken in Lemmer, Nieuwegein, Oudenbosch en Waddinxveen genomineerd. De verkiezing is een initiatief van Bibliotheekblad en wordt al sinds 2009 georganiseerd. De winnaar van de verkiezing in 2024 was Bibliotheek Deurne.

Directeur Deirdre Carasso van de Utrechtse bibliotheek is trots op de nominatie: “We zitten nu vijf jaar in het voormalig postkantoor en zijn opnieuw een plek van verbinding geworden. We zijn het dorpsplein van de stad waar Utrechters elkaar ontmoeten, kennis delen, komen lenen, lezen en leren en zich inzetten om de stad een beetje mooier te maken. Elke dag opnieuw.”

Bekende Utrechters in promotiefilmpje

Bibliotheken mochten zichzelf aanmelden, waarna een shortlist van vijf genomineerden is samengesteld. Een van de vereisten voor deelname was het insturen van een promotiefilmpje. Bibliotheek Utrecht ging daarom de straat op en vroeg bekende en onbekende Utrechters wat zij delen met ‘Bieb Utrecht’. In het filmpje zijn onder anderen burgemeester Sharon Dijksma, wethouder Eelco Eerenberg en TivoliVredenburg-directeur Jeroen Bartelse te zien.

Bekendmaking

De uitslag wordt op donderdag 6 november bekendgemaakt tijdens het congres Bibliotheekplaza in Rotterdam. De publieksstem telt mee als één stem; de vakjury weegt dubbel mee.

Criteria van de jury zijn onder andere maatschappelijke impact, collectie, presentatie en locatie. Dit jaar gaat er vanuit de jury extra aandacht naar het thema ‘digitale geletterdheid’. Hier wordt naar gekeken in ‘de breedste zin van het woord’, waarbij elke bibliotheek een eigen creatieve invulling mag geven aan hoe daarmee wordt omgegaan.

Ontbijtje voor twee

Stemmen kan tot 7 september online of fysiek in Bibliotheek Neude en de wijkbibliotheken. Onder de stemmers worden vijf ontbijtjes voor twee personen in de Grote Hal van de Neudebieb verloot.