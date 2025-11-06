Bibliotheek Neude uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van 2025

Bibliotheek Neude is officieel uitgeroepen tot Bibliotheek van het Jaar. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. De bieb in het voormalig postkantoor kreeg het beste rapport van de vakjury en ook meer dan de helft van de publieksstemmen ging naar de bekende Utrechtse bibliotheek.

Volgens de vakjury blinkt Bibliotheek Neude vooral uit in de uitstekende ontplooiing van alle kernfuncties. “In deze organisatie leeft een duidelijke visie, die in alles wordt uitgedragen. Deze bibliotheek biedt een ijzersterk programma, waarin de Utrechter een duidelijke stem krijgt”, aldus de vakjury. “Ook op het gebied van digitale geletterdheid is een mooi aanbod beschikbaar, dat uitstekend voor het voetlicht wordt gebracht.”

Prijs voor alle Utrechters

Deirdre Carasso, directeur-bestuurder van Bibliotheek Utrecht, is trots op hoe de bibliotheek steeds meer een plek door en voor Utrechters wordt. Hij noemt het dan ook een prijs voor alle Utrechters. “We delen Bibliotheek Utrecht steeds meer samen. Een plek waar Utrechters zelf programma’s kunnen organiseren, samen met ons collectioneren en samenkomen in het Huis van Actief Burgerschap om van ‘ons stadsie’ iets moois te maken”, aldus Carasso

Hartverwarmende reacties

Afgelopen zomer is er fanatiek campagne gevoerd door bibliotheekmedewerkers van alle vestigingen. Medewerkers van de bibliotheek aan de Neude droegen toen T-shirts met een oproep om op hun locatie te stemmen.

De bibliotheek ontving “hartverwarmende” reacties van stemmers tijdens de verkiezingscampagne, zoals ‘samen maken we Utrecht sterk en verbonden’ en ‘hier kom je thuis’. Mensen die op Bibliotheek Neude stemden, konden een ontbijtje voor twee winnen in de bibliotheek. Volgende week krijgen de vijf winnaars hierover bericht.

‘Kom binnen om buiten beter te begrijpen’

Carasso benadrukt dat ook de andere deelnemende bibliotheken lof moeten krijgen. Onder meer Bibliotheken Nieuwegein, Lemmer, Oudenbosch en Waddinxveen deden aan de verkiezing mee. “Uiteindelijk hebben alle bibliotheken dezelfde missie. We zijn een openbare plek waar iedereen welkom is en zich kan ontwikkelen.”

Hij verwijst naar de tekst die bij de ingang van Bibliotheek Neude staat: ‘Kom binnen om buiten beter te begrijpen’. “Internationaal worden Nederlandse bibliotheken gezien als voorbeeld. En daar dragen alle bibliotheken en bibliotheekmedewerkers in Nederland aan bij”, aldus Carasso.