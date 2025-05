Bibliotheek Neude vertoont expositie over Utrechtse slavernijverleden

In de Bibliotheek Neude wordt op vrijdag 16 mei een meterslang wandkleed onthuld dat het Utrechtse slavernijverleden van de stad moet verbeelden. Het werk is gemaakt door kunstenaar Munir de Vries en blijft te zien tot en met 28 mei. Rondom het wandkleed worden diverse workshops, lezingen en andere activiteiten georganiseerd die verdieping moeten bieden bij het thema.

De sporen van het slavernijverleden zijn in Utrecht op allerlei manieren terug te vinden: in de buitenhuizen, de gerechten die we tegenwoordig eten en de verhalen die worden doorgegeven. Die geschiedenis moet samenkomen in het kunstproject ‘Draden van ons Nederlandse slavernijverleden’, waarin het slavernijverleden tastbaar wordt gemaakt.

Tijdens de presentatie van het wandkleed vertellen betrokkenen onder leiding van Migaisa Poeketi over het kunstproject en de Utrechtse slavernijgeschiedenis. Te gast zijn initiator Ricardo Burgzorg, ontwerper Munir de Vries, historicus Matthijs Kuipers en Marianne de Rijke van Landschap Erfgoed Utrecht.