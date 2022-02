Bibliotheek op school moet Utrechtse kinderen meer laten lezen

Op basisschool OBO De Klopvaart in de Utrechtse wijk Overvecht is afgelopen week een zogenoemde Bibliotheek op school geopend. Het idee achter dit initiatief, dat onder meer door de school en Bibliotheek Utrecht is genomen, is dat de kinderen vaker gaan lezen.

Inmiddels hebben al tien Utrechtse basisscholen zo’n bibliotheek aan huis. Bij de feestelijke opening van Bibliotheek op school bij De Klopvaart waren woensdag wethouder Anke Klein, directeur van Bibliotheek Utrecht Deirdre Carasso en bestuursvoorzitter Anko van Hoepen van SPO Utrecht aanwezig. Zij knipten een lint door en lazen daarna voor aan de leerlingen.

Lezen zorgt volgens Bibliotheek Utrecht niet alleen voor plezier, maar draagt ook bij aan de taalontwikkeling. “Veel lezen is goed voor de leerresultaten en toekomstmogelijkheden van kinderen”, stelt Bibliotheek Utrecht. Omdat er nu een bibliotheek aanwezig is op verschillende scholen, worden ook kinderen bereikt die niet vanzelfsprekend thuis boeken lezen of lid zijn van de bieb.

Donald Duck

Omar uit groep 6: “Eerst vond ik lezen niet echt leuk, omdat ik het niet zo goed kon. Maar

mijn moeder zei dat ik meer thuis moest lezen. Ik las Donald Duck en later ook andere

boeken en toen begon ik het leuk te vinden, door Donald Duck! Nu houd ik vooral van

avonturenboeken, want die beleef je mee. Het is net of je het zelf meemaakt.’’

“Lezen is ontzettend leuk én belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”, zegt Klein. “Dat we in Utrecht de Bibliotheek op school hebben, is fantastisch, omdat hiermee alle kinderen de kans krijgen plezier met taal te hebben. Daar ben ik als wethouder heel blij mee. Onderwijs, bibliotheek en gemeente hebben de handen ineengeslagen, zo dragen we samen bij aan een kansrijke toekomst voor de kinderen van nu.”