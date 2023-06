Bibliotheek Utrecht doet onderzoek naar mogelijkheden om boetes voor jongeren af te schaffen

Bibliotheek Utrecht gaat kijken naar de mogelijkheden om boetes voor jongeren af te schaffen. In 2022 bedroeg het boetegeld onder de jeugd 165.000 euro. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. De Utrechtse gemeenteraad stelde in januari mondelinge vragen over de mogelijkheden om het boetesysteem in de bibliotheek Utrecht aan te passen of af te schaffen.

DUIC schreef al eens eerder over het afschaffen van boetes in bibliotheken. Uit een inventarisatie van bibliothecaris Mark Deckers bleek toen dat 32 procent van de Nederlandse bibliotheekorganisaties al geen extra kosten meer rekent voor boeken of andere materialen die te laat worden ingeleverd.

26,5 procent van de Nederlandse bibliotheken is niet volledig boetevrij, maar biedt wel opties tot boetevrij lenen aan. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een pluspakket waarvoor de bibliotheekleden wat extra betalen. Een andere mogelijkheid is het gratis langer lenen voor kinderen.

Leden

Bibliotheek Utrecht valt tot op heden onder de groep die nog wel boetes oplegt voor te laat ingeleverde boeken. De Utrechtse gemeenteraad stelde in januari dan ook mondelinge vragen over het boetesysteem bij de bibliotheek Utrecht. Als reactie daarop liet Bibliotheek Utrecht weten dat het boetesysteem inderdaad een drempel kan zijn om lid te worden of te blijven van de bibliotheek. Zo kan het zijn dat leden niet meer terugkomen om zo de boete niet meer te hoeven betalen, of zeggen leden het abonnement op om boetes in de toekomst te voorkomen.

Jongeren

De Utrechtse bibliotheek gaat nu alsnog kijken naar mogelijkheden om boetes deels af te kunnen schaffen. Hierbij wil de bibliotheek prioriteit geven aan het afschaffen van boetes voor jongeren. “Een dergelijke maatregel past immers naadloos in het stimuleren van kansengelijkheid en de ambitie om jongeren geletterd van school te laten komen”, aldus het Utrechtse college.

Om het boetesysteem voor jongeren af te kunnen schaffen, moet er onder meer rekening worden gehouden met de inkomsten van de bibliotheek. In 2022 bedroeg het boetegeld voor jeugdleden van Bibliotheek Utrecht in totaal dan ook 165.000 euro. “Deze herijking van het boetesysteem betekent ook dat er andere inkomsten tegenover het gederfde boetegeld moeten komen te staan.” Dit terwijl het financieel al niet heel goed gaat met Bibliotheek Utrecht.



Besluit

Bibliotheek Utrecht gaat de komende maanden verder onderzoeken of het boetesysteem voor deze doelgroep kan worden afgeschaft. Medio 2024 verwacht de bibliotheek een besluit te kunnen nemen.