Bibliotheek Utrecht gaat online met podcasts en voorleeshoeken

De Bibliotheek Utrecht zal de komende periode dichtblijven biedt online een uitgebreid aanbod over boeken en informatie aan. Er zijn e-books, luisterboeken en er is hulp voor ouderen.

Er waren veel activiteiten gepland rond de opening van de nieuwe bibliotheek in Utrecht, maar er zijn nu vervangende projecten. Zo is er de Biepbiep Podcast, waarin verschillende programma’s van de bieb langskomen. Bijvoorbeeld ‘De Lightsnack’ van De Dakhaas.

De tweede Biepbiep Podcast is met Tim van den Hoed van De Utrechtse Boekenbar en schrijfster Alma Mathijsen. Ook Roos’ Boekenclub met schrijfster en journaliste Roos Schlikker en de literaire talkshow Tussen de regels met Oscar Kocken verschijnen binnenkort als podcast.

(Beluister hier een aflevering van de Biebbiep Podcast)

Kinderen en ouderen

De bibliotheek heeft verder veel sites verzameld waar kinderen kunnen blijven lezen. Er zijn sites met digitale prentenboeken, voorleeshoeken, voorleesfilmpjes en podcasts. Ook voor kinderen die moeite hebben met lezen zijn er goede sites verzameld.

Samen met Mira Media en Het Mediateam heeft de bibliotheek de handen ineen geslagen om leerkrachten, ouders en leerlingen te ondersteunen bij het onderwijs thuis, van kleuters tot en met voortgezet onderwijs. Met tips voor digitale vaardigheden, informatie en ontspanning.

Veel senioren gaan regelmatig naar de bibliotheek voor een bijeenkomst, cursus of spreekuur voor vragen over computers, internet, taal en gezondheid. Nu dat niet kan, bellen de medewerkers van het project Ouderen in de Wijk hen op. Om te horen hoe het met ze gaat en waar ze behoefte aan hebben.

Op de site van de Bibliotheek Utrecht is het volledige digitale aanbod bij elkaar gezet.