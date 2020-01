Bibliotheek Utrecht gestopt met uitlenen cd’s: collectie gaat in de verkoop Bibliotheek Utrecht aan de Oudegracht. Foto: Robert Oosterbroek

De bibliotheek in Utrecht is gestopt met het uitlenen van cd’s. De komende maand worden unieke exemplaren uit de collectie van 26.000 stuks gehaald en vanaf 2 februari kunnen de duizenden overige schijfjes gekocht worden voor 1 euro per stuk.

De bibliotheek in Utrecht is gestopt met het uitlenen van cd’s. De komende maand worden unieke exemplaren uit de collectie van 26.000 stuks gehaald en vanaf 2 februari kunnen de duizenden overige schijfjes gekocht worden voor 1 euro per stuk. In de Utrechtse bibliotheek waren niet alleen boeken te verkrijgen, ook 26.000 cd’s waren er te leen. Daar is deze week een einde aangekomen. Sinds begin 2019 schaft de bibliotheek overigens al geen nieuwe cd’s meer aan. Verhuizing Er werden steeds minder cd’s uitgeleend, vooral doordat mensen muziek streamen. Daarnaast gaat de Centrale Bibliotheek dit jaar verhuizen, en de collectie gaat niet mee. De komende weken komen de resterende uitgeleende cd’s terug en halen medewerkers van de bibliotheek de unieke muziekcd’s uit de collectie. Op 2 februari start de verkoop, liefhebbers kunnen voor 1 euro per stuk cd’s kopen. De unieke cd’s gaan naar de Centrale Discotheek Rotterdam, waar Muziekweb ze opneemt in de collectie van ongeveer 600.000 cd’s. Klanten van bibliotheken uit het hele land kunnen deze cd’s reserveren. Ook worden alle cd’s gedigitaliseerd, zodat bibliotheekklanten ze kunnen beluisteren via Muziekweb.