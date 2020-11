Bibliotheek Utrecht haalt boeken met Zwarte Piet uit de collectie

De Bibliotheek Utrecht heeft boeken met daarin teksten of afbeeldingen van Zwarte Piet weggehaald. In alle 13 vestigingen haalde de bibliotheek de boeken uit de collectie.

Hetzelfde gebeurt in bibliotheken in heel Nederland. Anton Kok, directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken, zegt de actie logisch te vinden en passend bij de tijdsgeest. “Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen”, laat hij weten. Het gaat om boeken met verhalen over Zwarte Piet, stereotype afbeeldingen van pieten of waar zwarte pieten op de cover staan.

De Bibliotheek Utrecht laat weten de boeken weg te halen, omdat steeds meer klanten en medewerkers als kwetsend of discriminerend ervaren. “We vinden het belangrijk dat alle ouders en kinderen zich welkom en thuis voelen in de bibliotheek.”

Niet van deze tijd

Dat de zwarte piet-boeken uit de bibliotheek worden weggehaald, hoort volgens Bibliotheek Utrecht bij het collectiebeleid – dat is een doorlopend proces en geen eenmalige actie. De bibliotheek zegt daarover: “In de loop van de tijd veranderen inzichten over specifieke onderwerpen in de maatschappij. De bibliotheek sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. We bewegen mee met wat er in de wereld speelt.”

Hanneke van Duin is teamleider Collectie van Bibliotheek Utrecht en hoofd van het Provinciaal Collectieteam Utrecht. Zij vertelt dat ook andere jeugdboeken, waarin bijvoorbeeld slaven de ‘gewoonste zaak van de wereld’ lijken, uit de collectie zijn gegaan. Die zijn niet meer van deze tijd, volgens haar.

Achterhaalde boeken, met name voor kinderen, zijn onwenselijk. Van Duin: “Kinderen die deze boeken zelfstandig lezen, kunnen snel een verkeerd wereldbeeld krijgen. Zij kunnen nog niet zelfstandig informatie in een context plaatsen. Daardoor nemen ze vaak voor waar aan wat er gedrukt staat.”

Moderne sint- en pietverhalen

Bibliotheek Utrecht blijft wel sinterklaasboeken aanbieden die aan de normen en waarden van nu voldoen. Maar dit aanbod blijkt beperkt. Daarom roepen Hanneke van Duin en de Bibliotheek Utrecht schrijvers en illustratoren op, om met nieuwe verhalen te komen. De vraag naar moderne sint- en pietverhalen blijft volgens hen vooralsnog groot.