Bibliotheek Utrecht in financieel zwaar weer; bezuinigingen zijn nodig

Het gaat financieel niet goed met Bibliotheek Utrecht. Dit jaar zijn er in ieder geval bezuinigingen nodig en als er niks verandert kan het jaarlijkse tekort oplopen tot 1,5 miljoen euro in 2026. De gemeente gaat nu samen met de bibliotheek kijken hoe het probleem opgelost kan worden.

Zoals elke instelling moet ook Bibliotheek Utrecht op de centen letten, en de laatste tijd blijkt dat er bepaalde onderdelen meer geld kosten dan eerder verwacht werd. Zo moet er meer geïnvesteerd worden in ICT, zijn de onderhouds- en energiekosten hoger en is er meer budget nodig voor het personeel en organisatie.

Het tekort kan komend jaar nog opgevangen worden met bezuinigingen en door het aanbreken van het eigen vermogen. In 2022 zullen er daarom mogelijk minder vacatures zijn, worden er minder nieuwe boeken gekocht en gaat er minder geld naar marketing en het culturele programma.

De komende jaren gaat dit echter niet meer lukken en kan het tekort flink oplopen. Daarom moet er nagedacht worden over de ‘toekomstige invulling van de dienstverlening van de Bibliotheek Utrecht’. De bibliotheek is nu samen met de gemeente Utrecht druk bezig om een aantal scenario’s voor de toekomst te maken. Eind april moet hierover meer duidelijk worden.

