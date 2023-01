Bibliotheek Utrecht nog niet boetevrij: ‘Wel fijn als mensen geleende boeken op tijd inleveren’

Boetes opleggen voor te laat ingeleverde bibliotheekboeken, steeds meer bibliotheken in Nederland stoppen ermee. De Bibliotheek Utrecht biedt nog geen opties voor boetevrij lenen. Waarom eigenlijk?

Inmiddels rekent al bijna een derde van de Nederlandse bibliotheken geen extra kosten meer voor boeken of andere materialen die te laat worden ingeleverd. Het gaan om 32 procent van de bibliotheekorganisaties die kozen voor het volledig afschaffen van de boetes. Dat blijkt uit een inventarisatie van bibliothecaris Mark Deckers.

26,5 procent van de Nederlandse bibliotheken is niet volledig boetevrij, maar biedt wel opties tot boetevrij lenen aan. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een pluspakket waarvoor de bibliotheekleden wat extra betalen. Een andere mogelijkheid is het gratis langer lenen voor kinderen.

Bibliotheek Utrecht valt binnen de krimpende groep die nog wel een boete oplegt voor te laat inleveren van boeken. “Er zijn geen landelijke richtlijnen voor het wel of niet rekenen van boetes. Het staat individuele bibliotheekorganisaties vrij om dit zelf in te stellen.”

5 euro

‘Gewoon materiaal’ mag voor drie weken geleend worden. Te laat inleveren van deze boeken kost Utrechters per dag 20 cent extra. Dat is 50 cent voor de ‘sprinters’, die boeken zijn speciaal beschikbaar gesteld voor de snelle lezers en mogen voor een week worden geleend. Per geleend item kan je maximaal 5 euro boete krijgen.

Op de vraag waarom Bibliotheek Utrecht nog geen mogelijkheden tot boetevrij lenen heeft, wordt gereageerd: “Het is natuurlijk wel fijn als mensen hun geleende boeken (op tijd) weer inleveren, zodat andere klanten ze weer kunnen lenen.”

Lockdowns

Uit het jaarverslag 2021 blijkt dat de boetegelden ruim 12,5 procent (een bedrag van 182.152 euro) vormen van de totale gebruikersinkomsten. Gaat de Bibliotheek Utrecht mee met de groeiende groep boetevrije bibliotheken? Dat is nog niet duidelijk. “Dit jaar gaan wij kijken naar een verandering van de abonnementenstructuur. Hoe we met boetes omgaan, hoort hierbij. Zodra we daar meer weten, zullen we dat delen.”