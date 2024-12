Bibliotheek Utrecht schaft boetes volledig af: ‘We verwachten dat de jeugd meer gaat lezen’

Het was al bekend dat kinderen vanaf 1 januari geen boete meer hoeven te betalen wanneer ze een boek te laat inleveren bij de bibliotheek in Utrecht, en nu is besloten dat de regeling ook voor volwassenen gaat gelden. De hoop is dat hierdoor meer mensen lid worden en gaan lezen.

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zouden moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast zegt wethouder Eelco Eerenberg dat een derde van de jongeren laaggeletterd van school dreigt te komen. “Boetes kunnen een drempel vormen om boeken te lenen, vooral voor gezinnen met een kleine beurs. We verwachten dat door dit af te schaffen de jeugd meer gaat lezen. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling en gelijke kansen voor alle kinderen.”

De boetes zouden mensen kunnen afschrikken boeken te lenen. Vooral ouders met jonge kinderen zouden zich zorgen maken over de mogelijke extra kosten. “Opgroeien in een taalrijke omgeving is echt van belang. Laagdrempelige toegang tot de bibliotheek draagt daaraan bij. Daarom schaft Bibliotheek Utrecht de boetes af”, zegt Deirdre Carasso, directeur van Bibliotheek Utrecht.

Boetegelden

Veel andere bibliotheken in Nederland hebben de boetes al afgeschaft en de vraag was natuurlijk of mensen de boeken nog op tijd zouden terugbrengen. Uit ervaringen van deze instellingen blijkt dat leden de boeken niet langer thuishouden dan voorheen.

In 2023 ontving de Bibliotheek Utrecht bijna 250.000 euro aan boetegelden. Het was daarmee, onder de inkomsten uit abonnementen en reserveringen (1.359.595 euro), de op een na hoogste bron van inkomsten.