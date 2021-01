Bibliotheek Utrecht zoekt leesgierige kinderen voor Utrechtse versie van Kinderjury

Bibliotheek Utrecht is op zoek naar leesgierige kinderen die in het Leesteam van de Utrechtse versie van de Kinderjury willen. Het Leesteam gaat bestaan uit twaalf Utrechtse kinderen van 6 tot 12 jaar die graag lezen.

De kinderen die meedoen gaan in vier weken tijd veel boeken lezen en kiezen vervolgens samen de drie beste boeken van 2020. Daarna kunnen alle kinderen in Utrecht stemmen wat het allermooiste boek van vorig jaar is.

Het Leesteam komt drie keer samen in Bibliotheek Neude en er is in juni een slotfeest. Om de drie beste boeken te promoten, maken de kinderen van het Leesteam een vlog, waarvoor ze een workshop presenteren krijgen van Klokhuis-presentatrice Sosha Duysker.

Kinderen die graag in het Leesteam willen kunnen zich aanmelden via de website van de bibliotheek.