Bierbrouwer VandeStreek neemt Café Lombok over: ‘Voelt als thuiskomen’

Bierbrouwer VandeStreek neemt Café Lombok over per oktober van dit jaar. Het buurtcafé moet in essentie hetzelfde blijven, maar dan met een opfrisbeurt. Goed eten en drinken krijgt de prioriteit volgens de eigenaren van VandeStreek horeca.

Dat de mannen van VandeStreek Café Lombok overnemen, is een full circle-moment voor hen, laten ze weten. “Het was de allereerste plek waar ons bier op de tap kwam, en dat is iets wat je nooit vergeet.” Het voelt als thuiskomen, zegt mede-eigenaar Ronald van de Streek.

Hetzelfde, maar dan anders

Café Lombok, gelegen aan de Vleutenseweg, opende in 2013 haar deuren. Meer dan een decennium later is het aan de eigenaren van VandeStreek om het stokje over te dragen. “Met respect voor het verleden, en met oog voor de toekomst”, zeggen zij. “We komen thuis bij Café Lombok.”

De bierbrouwers zeggen dat Café Lombok een eigen karakter blijft houden. “We willen van Café Lombok dé plek maken waar je met je buren aan de bar zit, waar je verrast wordt door nieuwe bieren én gewoon goed kunt eten”, vertelt mede-eigenaar Lukas Ausems. “Goede koffie, fijne bieren en wijnen, lekker eten en gastvrijheid staan centraal. Precies wat je van een modern buurtcafé mag verwachten.”

Financieel is de aankoop van het café rond, maar de mannen van VandeStreek zijn een inzamelactie opgestart om een ‘vliegende start’ te krijgen. Er kan gedoneerd worden, waarna een donateur ‘proeftegoed’ kan kopen. Dat tegoed blijft drie jaar geldig.