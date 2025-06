Bij de nieuwe BosBieb op Utrechts landgoed Amelisweerd mogen kinderen met hun boek het bos in

Landhuis Oud Amelisweerd viert op Tweede Pinksterdag de opening van de nieuwe, speciale BosBieb. In de zolderruimte van het landhuis ligt sinds kort een collectie van meer dan honderd kinderboeken over de natuur en alles wat daarin leeft. Kinderen mogen met een boek op avontuur in de natuur, zodat ze al wandelend weetjes en illustraties erbij kunnen pakken.

De bibliotheek is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar. Naast de prentenboeken over het bos en dieren liggen er ook verhalen over kastelen, prinsen en prinsessen. Voor wie liever binnen blijft, is op de zolder ook ruimte om te lezen.

Officiële opening

De BosBieb is sinds half april al open, maar wordt Tweede Pinksterdag officieel geopend. Dat doet Landhuis Oud Amelisweerd onder andere met de muziekvoorstelling ‘De boom die een wereld was’ (6+), gemaakt en gespeeld door Gouden Griffelwinnaar Yorick Goldewijk en muziektheater duo Luc & Marcelle. Deze gaat om 11.30 uur van start.

Ook kunnen kinderen uilenballen pluizen, op minisafari en wordt elk half uur een prentenboek voorgelezen. Het gratis programma start om 11.00 en eindigt om 15.30 uur.



Twee miljoen mensen

De bibliotheek is open tijdens de openingstijden van Landhuis Oud Amelisweerd. Op vertoon van de biebpas mogen de kinderen met een introducee het huis gratis bezoeken.

De BosBieb is een samenwerking van Landhuis Oud Amelisweerd en de Bibliotheek Utrecht. “Er wandelen elk jaar twee miljoen mensen in Oud Amelisweerd. Dus toen het Landhuis belde, of we met hen daar een bibliotheek wilden inrichten, zeiden we natuurlijk meteen ja”, zegt Deirdre Carasso, directeur-bestuurder van Bibliotheek Utrecht.

Lotte Walrave, directeur Landhuis Oud Amelisweerd: ‘Lezen over de natuur, in de natuur! Waar kan dat beter dan op ons sprookjesachtige landgoed Amelisweerd. Hier brengt de BosBieb verhalen tot leven.”