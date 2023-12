Bij de nieuwe Prepshop in Utrecht kun je je voorbereiden op het einde der tijden (of een stroomstoring)

In het programma Doomsday Preppers van National Geographic was te zien hoe mensen zich voorbereiden op rampen zoals een kernoorlog, de bezetting van een buitenlandse mogendheid of simpelweg het einde der tijden. Dit deden zij door bunkers te bouwen, wapens te verzamelen of een ontsnappingstunnel te graven. Bij de onlangs geopende Prepshop in de Bakkerstraat in Utrecht komen de mensen vooral voor waterfilters en voor cadeautjes. We treffen Luuk van de Ruit bij de Prepshop.

Volgens Van Dale is een prepper iemand die zich ‘actief voorbereid op alle mogelijke rampen door noodvoorraden aan te leggen’. Op de website van de Prepshop, die in 2019 in De Meern is begonnen, is te lezen dat de zaak is opgericht ‘met het doel om mensen te helpen met de aanschaf van belangrijke producten en hulpmiddelen als zich een verstoring voordoet’. Luuk van de Ruit zegt dat de meest waarschijnlijke verstoringen in Nederland een overstroming of langdurige en grootschalige stroomuitval zijn. Zijn advies is dan ook om in ieder geval een waterfilter in huis te hebben. “Mensen kunnen namelijk maar een paar dagen zonder water.” In de Prepshop zijn dan ook allerlei verschillende soorten waterfilters te vinden. Dit varieert van een rietje met daarin een filter tot een reservoir van 12 liter dat bijvoorbeeld water uit de Oudegracht kan reinigen.

De Prepshop werd op 26 november 2019 opgericht in De Meern, met toen alleen een showroom. In december van dat jaar kwamen de eerste berichten over een nieuw virus in het Chinese Wuhan naar buiten. “Mensen in Nederland lazen over lockdowns en zagen beelden van dichtgespijkerde Chinese winkels. Daardoor kregen wij ineens heel veel orders en daar waren we nog niet op voorbereid. We hadden destijds zo’n veertig verschillende producten, terwijl dat er nu 1.400 zijn. We hebben daarom snel opgeschaald en dat was maar goed ook want begin 2020 testten de eerste mensen in Nederland positief op het coronavirus. We merkten dat het aantal bestellingen enorm steeg tijdens de verschillende lockdowns die door de overheid werden afgekondigd. Vooral de waterfilters en de desinfecterende middelen deden het toen goed.”

Luuk benadrukt dat Prepshop toen ‘normale’ prijzen bleef vragen voor deze producten. “Bij ons was er dus geen mondkapjesschandaal.” Toen na een paar jaar geen beperkende coronamaatregelen meer golden, besloot Rusland grootschalig buurland Oekraïne binnen te vallen. “Toen begon alles weer van voren af aan en waren de waterfilters weer niet aan te slepen”, vertelt Luuk.

Op 11 november van dit jaar opende de Prepshop een winkel in de Bakkerstraat in het centrum van Utrecht. “In De Meern zitten we op een industrieterrein waar natuurlijk veel minder aanloop is. We waren daarom al een tijdje op zoek naar een plek in het centrum. Ik heb rondjes gelopen door de binnenstad en het adres van ieder pand dat leegstond genoteerd. Vervolgens heb ik alle makelaars benaderd en van een makelaar heb ik een reactie gekregen. Op die manier zijn we hier in de Bakkerstraat terechtgekomen.” Nu de winkel in het centrum is geopend, is de showroom in De Meern gesloten. “We hebben daar nog wel een magazijn en mensen kunnen bijvoorbeeld wel hun bestelling ophalen in De Meern.”

In de Bakkerstraat is een deel van het assortiment van de Prepshop uitgestald. Naast het schap met de verschillende waterfilters zijn er onder meer survivalboeken, handschoenen, mobiele powerstations, hangmatten, zaklampen, kaarsen, lang houdbaar voedsel, messen, jerrycans, radio’s en nog veel meer te vinden. Eigenlijk alles dat mensen die zich willen voorbereiden op een verstoring in huis moeten hebben, is te koop in de Bakkerstraat.

Terwijl Luuk de verschillende producten laat zien komt er een mevrouw de winkel binnenlopen. Ze was op zoek naar een compleet noodpakket, maar verliet de Prepshop met een stormlantaarn. “Dit is een goed begin, want zo’n lantaarn geeft naast het licht ook warmte. Naast de waterfilters en lang houdbaar voedsel, raden wij namelijk ook altijd aan om warmte en licht in huis te halen. Dit kan bijvoorbeeld een zaklamp zijn, maar ook een kaars of zo’n petroleumlamp.”

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat de waterfilters met stip op nummer één het bestverkochte product is van de Prepshop. Wat het daarnaast ook goed doet zijn de survivalboeken. “Dat is toch bijzonder in dit digitale tijdperk”, zegt Luuk. “Misschien heeft het er ook mee te maken dat we nu in de periode rondom Sinterklaas en Kerstmis zitten, want veel mensen kopen de boeken om ze vervolgens als cadeau weer weg te geven.”