Bij het NK Pompoen Kweken in de Botanische Tuinen ging het er weer om wie de zwaarste had

De Botanische Tuinen in Utrecht was zaterdagmiddag het decor van de zesde editie van het NK Pompoen Kweken. Gigantische pompoenen lagen op een rij en werden een voor een gewogen.

Bij het NK Pompoen Kweken ging het erom wie de zwaarste groente had gekweekt. Op pallets werden de pompoenen de Botanische Tuinen binnengereden en op een rij gezet. Vooraf werd een inschatting gemaakt welke het zwaarst zou zijn en vervolgens werden de pompoenen met behulp van een heftruck op een weegschaal gelegd.

De wegingen werden geregistreerd door de Great Pumpkin Commonwealth. Het was een secuur klusje dat uiterst serieus werd genomen. Voordat bijvoorbeeld een nieuwe pompoen werd gewogen werd de weegschaal schoongeveegd. Het eventuele zand zou namelijk voor een oneerlijke uitslag kunnen zorgen.

Gediskwalificeerd

Ook werden de pompoenen van tevoren geïnspecteerd. Wanneer er een gaatje zou worden ontdekt, wat zou kunnen betekenen dat er iets in de pompoen is gespoten, werd de groente gediskwalificeerd. De pompoen die vorig jaar won woog 774 kilogram. Het is nog niet bekend of dit Nederlands record dit jaar is verbroken.

Naast de strijd tussen de pompoenen waren er ook competities voor onder meer de zwaarste bieten, chilipepers, courgettes, koolrabi, kool, paprika, snijboon, tomaat, wortel en de langste chilipeper, long gourd, mais en de grootste zonnebloem. Bij het evenement in de Botanische Tuinen waren veel toeschouwers aanwezig.