Bij Schaakvereniging De Rode Loper staat gezelligheid bovenaan: ‘Om middernacht is de zaal nog steeds vol’

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Iedere woensdagavond stroomt de zaal op de Boorstraat vol met enthousiaste schakers. Overdag is er een kinderdagverblijf te vinden, maar minimaal een keer per week wordt de zaal omgetoverd tot een heus schaakparadijs. Onder leiding van voorzitter Henk van Lingen spelen de leden van schaakvereniging De Rode Loper tot laat in de avond tientallen partijen.

Vrolijk kletsend komen de leden binnen. Sommigen gaan vast klaar zitten aan een van de lange tafels en pakken een notitieboekje erbij. Welke openingszet wordt het vanavond? De meesten kletsen na binnenkomst met elkaar aan de bar. De vloer wordt nog even geveegd en de schaakborden worden klaargezet.

Henk is druk bezig om de zogenoemde liveborden op de juiste manier in te stellen. Die 24 elektronische borden worden gebruikt om de wedstrijden van die avond live te laten zien op het grote scherm en via de livestream. Vanavond is er namelijk ook een extern team aanwezig. Verder zijn er tientallen leden aanwezig om een partij te spelen tegen een ander lid. Iedere clubavond zit er weer iemand anders tegenover hen. “De zaal is altijd goed gevuld”, zegt voorzitter Henk van Lingen. Ook vanavond zijn alle plekken bezet.

Van student tot oudere

Er wordt gelachen en gepraat. “We staan bekend om onze gezelligheid”, zegt Henk. De vereniging heeft ongeveer honderd leden en bestaat bijna 95 jaar. ‘We zijn niet de sterkste, niet de grootste, maar wel de gezelligste schaakvereniging van Utrecht’, schrijft De Rode Loper dan ook online.

Ieder jaar komen er weer wat leden bij. De Rode Loper heeft geen jeugdleden. De leeftijden variëren van studenten tot ouderen. En alles daartussenin. Joly Himpers (23) is een van de jongste leden. Ze is inmiddels een jaar lid, omdat ze beter wilde leren schaken. Het bevalt haar goed. “Ik heb hier al nieuwe vrienden gemaakt”, vertelt ze vrolijk. Ze vindt het fijn om mensen te ontmoeten buiten haar eigen bubbel.

“De gezellige verenigingscultuur staat hier hoog in het vaandel”, zegt Arnold van Gelder (66). Ook hij is lid. Het valt hem op dat veel jongeren tegenwoordig al erg goed kunnen schaken. Hij denkt dat de coronaperiode en The Queen’s Gambit hier vooral voor hebben gezorgd.

Thee en bier

De partijen beginnen iedere woensdag om 19.45 uur. Naast de schaakborden staat een kop thee of koffie, bij anderen ook een biertje. Een deel van de spelers schudt elkaar de hand, waarna de partijen beginnen.

“De avond begint meestal redelijk stil”, zegt Henk. “Maar gedurende de avond wordt het steeds wat luider en rumoeriger. Dan zijn er meer mensen klaar met spelen en wordt er natuurlijk meer gepraat.” De meeste leden gaan dan ook niet meteen naar huis, maar blijven kijken of zoeken de bar op. “Om 00.00 uur is de zaal nog steeds vol”, zegt Henk. Die bar is tot 01.00 uur open. Pas tegen die tijd gaan de laatste schakers weer naar huis.