Bijna 1.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven nu in Utrecht; alleen nog plek bij gastgezinnen

Ook deze week hebben zich weer honderden Oekraïense vluchtelingen gemeld in Utrecht. In totaal hebben 1.429 mensen zich laten registreren in de Jaarbeurs, waarvan er 642 momenteel in de stad verblijven. Naast deze instroom hebben 350 Oekraïners op een andere manier onderdak gevonden in Utrecht. Dit betekent dat de opvangplekken in hotels en op locaties van de gemeente vol zitten.

Eerder deze week liet vluchtelingenorganisatie UNHCR weten dat bijna een kwart van de Oekraïense bevolking op de vlucht is. De grootschalige oorlog in het Oost-Europese land is inmiddels ruim een maand bezig.

Vorige week hadden nog 970 Oekraïners zich gemeld in de Jaarbeurs, maar dat aantal is intussen opgelopen tot 1.429. Het merendeel van deze mensen wordt opgevangen in de regio of daarbuiten. 642 vluchtelingen die zich hebben gemeld in de Jaarbeurs, hebben onderdak gekregen in Utrecht.

Prinses Máxima Centrum

Daarnaast verblijven er ook 350 Oekraïense vluchtelingen in de stad die op een andere manier zijn binnengekomen. Dit zijn onder andere de gezinnen waarvan één of meerdere kinderen worden behandeld in het Prinses Máxima Centrum.

De hotels en de opvanglocaties van de gemeente zitten vol. Er zijn nog wel ongeveer 90 plekken beschikbaar bij gastgezinnen. De capaciteit van de Jaarbeurs, waar mensen kort verblijven voordat ze worden overgebracht naar duurzame opvang, is volgens de gemeente nog wel voldoende.

Leefgeld

Tot en met donderdag zijn er 110 pinpassen met leefgeld aan 269 vluchtelingen gegeven. “Veel vluchtelingen melden zich voor leefgeld, waardoor de wachttijd voor een afspraak nu oploopt tot meer dan een week”, schrijft het college. Om ervoor te zorgen dat iedereen na een week het leefgeld heeft, schaalt de gemeente vanaf maandag op naar een dubbele bezetting.

