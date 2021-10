Bijna 100 wapens ingeleverd bij de Utrechtse politie: ‘Deze inzamelactie is een succes’

Tijdens de wapeninleveractie zijn vorige week in Utrecht 99 wapens bij de politie ingeleverd. Burgemeester Sharon Dijksma spreekt van een ‘succes’.

Het gaat om 62 steekwapens, 33 vuur- en luchtdrukwapens en 4 overige wapens. De steekwapens konden van 11 tot en met 17 oktober straffeloos worden ingeleverd bij vier containers die bij politiebureaus in de binnenstad, Overvecht, Kanaleneiland en De Meern stonden.

Voor vuurwapens gold echter een andere procedure. Deze werden door de politie thuis opgehaald en ook werd gekeken of ze niet gebruikt waren bij een strafbaar feit. Wanneer dit het geval zou zijn, zou de eigenaar alsnog vervolgd kunnen worden.

Jongeren

Ruim 200 Nederlandse gemeenten deden mee aan de actie. Het was onderdeel van een bredere aanpak die gericht is op het tegengaan van wapenbezit en -geweld onder met name jongeren.

“Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van het op zak hebben van een wapen”, aldus Dijksma. “Dat vind ik zorgelijk. Ze denken dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen, maar het leidt juist eerder tot ongelukken. En dan zijn de gevolgen groot.”