Bijna 350 nieuwe woningen en park bij Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht stap dichterbij

De nieuwbouwplannen voor het Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht lagen er al even, maar nu wordt er weer een stap gezet in de ontwikkeling van het gebied. Het bestemmingsplan wordt namelijk vanaf vrijdag ter inzage gelegd zodat mensen een reactie kunnen geven.

In 2019 werd al bekendgemaakt dat de gemeente en de woningcorporaties Woonin en Portaal de 178 woningen die momenteel op het Thomas à Kempisplantsoen staan willen slopen om plaats te maken voor 349 huizen. Het project liep echter vertraging op omdat er extra onderzoek nodig was naar de geuruitstoot van de naastgelegen Douwe Egbertsfabriek. Dat onderzoek is deze week afgerond en daaruit is gebleken dat het huidige geurniveau ‘aanvaardbaar’ is.

Daarmee is de weg vrijgemaakt om de 178 – volgens de gemeente verouderde – sociale huurwoningen op het Thomas à Kempisplantsoen te vervangen door 349 huizen, waarvan 278 sociaal en 71 middenhuur. Het worden twee-, drie- en vierkamerwoningen. Een deel van de huizen is bedoeld voor bijzondere doelgroepen.

Ook komt er meer groen. Zo is het bijvoorbeeld het plan om auto’s om het gebied heen te leiden en wordt de Thomas à Kempisweg ingericht als park. Tot slot komt er ook ruimte voor horeca.

Stap voorwaarts

“Ik ben enorm blij met deze stap voorwaarts”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “We willen al jaren dat het Thomas à Kempisplantsoen vernieuwt en met deze ontwikkeling doen we nog veel meer dan dat. We voegen een park toe, zorgen voor een goede aansluiting op de omliggende wijken en het belangrijkste: we creëren veel meer sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang en er zitten veel Utrechters in de knel. Met dit plan lopen we dat tekort aan woningen weer iets in.”