Bijna 450 boetes en 105 arrestaties in paar weken op Stationsplein in Utrecht

Er zijn 447 boetes uitgeschreven en 105 arrestaties verricht op het Stationsplein in Utrecht sinds 22 september. De gemeente en politie controleren sinds een paar weken extra op het plein, omdat er lang sprake was van ernstige overlast.

De gemeente sprak eerder al van ‘een zorgelijk patroon’ van overlast en geweld, gepleegd voor met name verslaafden, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en zogenoemde veiligelanders. Ook uit recente cijfers bleek dat het aantal incidenten en misdrijven in het Stationsgebied sterk gestegen waren.

Na aanhoudende klachten en meldingen besloot de gemeente om in te grijpen. Zo is er extra politiecontrole, worden er boetes uitgeschreven, gebiedsverboden opgelegd en mensen kunnen voor korte tijd geweerd worden van het plein. Ook is er contact met verschillende zorgpartijen.

Sinds 22 september heeft de politie 241 boetes uitgeschreven en Toezicht & Handhaving 206 boetes. Daarnaast heeft de politie 105 aanhoudingen verricht. Aanhoudingen en boetes zijn onder andere voor het overtreden van het alcoholverbod, openbaar dronkenschap, hinderlijk gedrag, vechten op straat en winkeldiefstallen. Zeven personen hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor drie maanden en er zijn 31 mensen gesommeerd om 24 uur weg te blijven.

Grimmige sfeer

De gemeente laat weten dat de extra inzet doorgaat. De kans dat de overlast en criminaliteit terugkomt als de maatregelen stoppen is volgens de gemeente groot. In een brief aan de gemeenteraad staat: “De verschillende groepen die op het plein onder het bollendak voor overlast zorgen zijn nog steeds aanwezig. Vooral in de avond heerst er regelmatig een grimmige sfeer. Ondernemers, beveiligers en passanten stellen de extra inzet van politie en gemeente op prijs.”

Om de overlast van vreemdelingen uit veilige landen aan te pakken gaat ook samengewerkt worden met het Rijk. “Naast de inzet van het Rijk op gedwongen terugkeer van overlastgevende en criminele personen uit veilige landen, willen we inzetten op vrijwillige terugkeer.”

