Bijna 60 dode duiven gedumpt in Minstroom in Utrecht; politie ‘dringend’ op zoek naar getuigen

Een nog onbekend persoon heeft 59 dode duiven gedumpt in de Minstroom in Utrecht. De politie zegt ‘dringend’ op zoek te zijn naar getuigen.

Donderdag 10 februari kreeg de Utrechtse dierenambulance rond 15.45 uur een melding omdat er veel dode duiven in het water lagen. Het ging om de Minstroom ter hoogte van de Tuindersvereniging Abstede.

Er werden uiteindelijk 59 duiven in het water gevonden. “Gezien de dumping en de gesteldheid van de duiven, is de politie dringend op zoek naar getuigen”, is te lezen op sociale media.

