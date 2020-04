Bijna 60 procent van de Utrechtse ambtenaren woont buiten de gemeente: maar maakt dat uit?

Het merendeel van de ambtenaren van de gemeente Utrecht woont niet in de stad. Maar is dat belangrijk? De PVV en de gemeente verschillen van mening.

Het viel raadsleden van de PVV op dat tijdens een gemeentelijke excursie naar Amsterdam de bus op de terugreis bijna helemaal leeg was. “Dit omdat veel ambtenaren in Amsterdam bleken te wonen.”

Uit de beantwoording door de gemeente op schriftelijke vragen van de PVV blijkt dat 57 procent van de medewerkers van de gemeente buiten de grenzen van de stad woont. De partij vroeg zich af of ambtenaren hun werk wel goed kunnen doen wanneer zij niet in de gemeente wonen.

De gemeente liet in een reactie weten dat medewerkers op verschillende eigenschappen zijn geselecteerd waaronder op professionaliteit. “Daarnaast vinden wij een inclusieve organisatie belangrijk. Dat wil zeggen, een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand. […] Dat betekent ook dat wij iedereen de mogelijkheid willen geven om zijn of haar talenten voor de gemeente Utrecht in te zetten, ongeacht woonplaats of andere onderscheidende kenmerken.”

Loyaal

De gemeente geeft daarnaast aan dat er niet getwijfeld wordt aan de inzet van de medewerkers. “In de praktijk zien we dat Utrechtse ambtenaren loyaal en betrokken zijn.”

De PVV opperde om sollicitanten uit Utrecht ‘bij gelijke geschiktheid’ voorrang te geven op anderen. De gemeente gaat hier echter niet in mee. “Wij voeren geen voorkeursbeleid op basis van woonplaats. Wij willen iedereen de kans geven om zijn of haar talenten voor de gemeente Utrecht in te zetten, ongeacht woonplaats.”