Burgemeester Dijksma: ‘pro-Palestinademonstranten hebben lang de tijd gehad om te vertrekken’

De pro-Palestinademonstranten hebben vrijdag in Utrecht lange tijd de ruimte gehad om vrijwillig te vertrekken na afloop van de demonstratie. Toen een relatief grote groep rond 21.00 uur nog steeds demonstreerde is besloten dit zo ‘proportioneel’ mogelijk af te handelen. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de raad.

Op het Jaarbeursplein kwamen zaterdag aan het eind van de middag honderden mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen. Het protest was door de organisatie aangekondigd bij de gemeente. “Ik heb in samenspraak met de politie en het OM (en na inwinnen van gezondheidsadvies bij de GGDrU) besloten dat er een demonstratie kon plaatsvinden met maximaal 500 personen met inachtneming van de coronaregels”, is te lezen in de brief.

Al snel bleek volgens de gemeente dat de coronamaatregelen niet goed werden nageleefd. De organisatie heeft de groep daarop verschillende malen aangesproken. “Dit had geen effect.” Ook de politie heeft op verschillende momenten bij de organisatie aangekaart dat de demonstranten voldoende afstand moesten houden.

Ontbonden

“De situatie veranderde niet en daarop heb ik na overleg met de driehoek rond 18.00 uur besloten dat de demonstratie ontbonden moest worden, omdat organisatie niet kon garanderen dat de coronamaatregelen zouden worden nageleefd.”

Na het beëindigen van de demonstratie vertrokken de meeste mensen van het Jaarbeursplein. Zo’n 200 demonstranten gaven echter geen gehoor aan de oproep te vertrekken. Daarop kwam de Mobiele Eenheid in actie.

Lombok

“Mensen vertrokken van het Jaarbeursplein, maar er vormde zich opnieuw een groep van ruim 200 personen die zich verplaatste richting Westplein/Kanaalstraat.” Ook daar heeft de politie aangegeven dat de mensen moesten vertrekken. Een grote groep deed dat volgens de gemeente echter niet en deze personen gingen door met demonstreren. Ook op de Vleutenseweg werd gedemonstreerd. Toen is besloten een noodbevel uit te vaardigen voor het gebied.

“Gedurende relatief lange tijd hebben mensen de ruimte gekregen om vrijwillig te vertrekken.” Toen een aantal mensen rond 21.00 uur nog op het Moskeeplein stond is besloten om een grote groep aanwezigen te arresteren.

Kinderen

“In de driehoek hebben we afgestemd dat de afhandeling zo proportioneel mogelijk moest gebeuren, rekening houdend met de nog steeds aanwezige kinderen.” De groep was volgens de gemeente dermate groot dat ervoor gekozen is een deel ter plaatse af te handel en deel in mee te nemen naar het arrestantencomplex in Houten.

Er zijn uiteindelijk ruim honderd mensen aangehouden. Bijna iedereen is diezelfde avond of in het begin van de nacht weer vrijgelaten. Eén persoon, die volgens de politie een steen heeft gegooid, zit nog vast.