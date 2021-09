Bijna zeventig bomen in Rijnvliet Oost moeten het veld ruimen voor nieuwbouwplannen

De gemeente Utrecht is van plan 68 bomen te kappen in Rijnvliet Oost in Leidsche Rijn. Dit is nodig om ruimte te maken voor onder meer woningen en wegen. De bomen worden volgens de gemeente ‘ruimschoots gecompenseerd’.

Rijnvliet Oost is een gebied tussen de Strijkviertelplas en de snelwegen A12 en A2. In het gebied komen ongeveer 1.100 woningen. Met projectontwikkelaar Van Wanrooij is afgesproken dat de gemeente het gebied op tijd klaarmaakt voor de bouw. Dit betekent dat 68 bomen het veld moeten ruimen.

Deze bomen staan momenteel op plekken waar in de toekomst huizen, wegen en water moeten komen. Bovendien zijn deze exemplaren niet verplantbaar. “Deze bomen worden wel ruimschoots gecompenseerd: er worden 209 bomen bijgeplant in dit deel van Rijnvliet”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Voedselbos

Daarnaast is in het plan rekening gehouden met het bestaande groen. Ondanks de kap van de 68 bomen, blijven de meeste die nu in het gebied staan volgens de gemeente behouden.

Rijnvliet wordt daarnaast een zogenoemde eetbare woonwijk. Dit houdt in dat bijna al het groen dat wordt aangeplant eetbaar is. Zo komt er bijvoorbeeld een voedselbos van zo’n 15.000 vierkante meter. Eerder liet de gemeente weten dat het uniek in Europa is dat zo’n bos in een woonwijk wordt aangelegd.