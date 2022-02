Bijstandsontvangers uit Utrecht mogen voortaan 1200 euro per jaar aan giften ontvangen

Utrechters die een bijstandsuitkering krijgen, mogen in het vervolg giften tot 1200 euro per jaar houden. Ze zijn ook niet meer verplicht om giften tot dat bedrag bij de gemeente te melden. Tot nu toe gold een maximum van 1000 euro per jaar.

Ook het maximumbedrag van 100 euro per maand bij periodieke giften vervalt. Het maakt voortaan dus niet meer uit of een gift eenmalig is of dat iemand meerdere kleine giften per jaar krijgt, zolang het bedrag aan het eind van het jaar niet meer is dan 1200 euro.

Als de giften wel boven de 1200 euro uitkomen, past de gemeente naar eigen zeggen maatwerk toe. Per persoon wordt dus gekeken of diegene de giften mag houden.

Vertrouwen en duidelijkheid

Volgens wethouder Linda Voortman zorgen de ruimere regels voor ‘vertrouwen en duidelijkheid’. “We zien dat het ontvangen van giften veel stress oplevert bij mensen met een uitkering die elke dag moeite hebben om rond te komen”, zegt Voortman.

“Het gaat vaak om kleine bedragen. Ze twijfelen of ze het moeten melden als een familielid een keer de boodschappen betaalt of geld geeft om een openstaande rekening te betalen. Of ze zijn bang dat een verjaardagscadeau invloed heeft op hun uitkering. Door de regels te verruimen nemen we deze onnodige stress weg en sluiten we aan op de leefwereld van Utrechters.”

