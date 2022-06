Bijzonder 19e-eeuws kerkgebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht is verkocht

Lang stond het niet te koop, het bijzondere kerkgebouw aan de Kromme Nieuwegracht 62 in Utrecht. De voormalige kerk uit 1863 is vorige week na een maand in de verkoop verkocht. Aan wie en voor welk bedrag is nog niet bekend.

Op de plek waar de kerk staat, stond eeuwen geleden de kapel van Hiëronymus. In de 19e eeuw kwam de plek in handen van de remonstranten, die er in 1863 een nieuwe kerk bouwden. Dat is het gebouw dat er nu nog steeds staat. De kerk werd in de 20e eeuw verkocht aan het Apostolisch Genootschap, dat er enkele decennia gebruik van maakte. Later kon de kerk ook gehuurd worden.

De voormalige kerk – ook wel bekend als de Ottone – werd tot voor kort gebruikt voor bruiloften, concerten en andere voorstellingen. Op 9 mei van dit jaar ging het pand in de verkoop. Bieden kon vanaf 2.850.000 euro. Niet snel daarna heeft zich een koper gemeld, want het pand is sinds vorige week verkocht. Aan wie en voor welk bedrag, is niet bekendgemaakt.

Op de voormalige kerk zit een gemengd bestemmingsplan en er is vorig jaar een bouwvergunning verleend waarmee het pand getransformeerd mag worden tot negen appartementen en een medische praktijk. Wat de kersverse eigenaar precies met het gebouw gaat doen, is nog niet duidelijk.