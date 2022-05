Bijzonder kerkgebouw uit 1863 aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht te koop

Het bijzondere kerkgebouw uit 1863 aan de Kromme Nieuwegracht 62 in Utrecht staat te koop. De voormalige kerk staat tegenwoordig ook wel bekend als Ottone en is in het recente verleden gebruikt voor bruiloften, concerten en voorstellingen. Geïnteresseerden kunnen vanaf 2.850.000 euro bieden.

De locatie van de kerk kent een lange geschiedenis. Hier stond eeuwen geleden de kapel van Hiëronymus. In de 19e eeuw kwam de plek in handen van de remonstranten en werd er een nieuwe kerk gebouwd, het huidige gebouw. In de 20e eeuw werd het gebouw verkocht aan het Apostolisch Genootschap dat er ook enkele decennia gebruikt van heeft gemaakt. In het recente verleden was de voormalige kerk ook beschikbaar voor de verhuur.

Nu is het tijd voor een nieuwe functie voor het gebouw en staat het te koop. Er zit een gemend bestemmingsplan op, en vorig jaar is er een bouwvergunning verleend om het pand te transformeren naar negen appartementen en een medische praktijk. Wie graag kans maakt op het gebouw kan tot 30 mei bieden, het minimale bedrag is 2.850.000 euro. Meer foto’s bekijken kan via Funda.