Bijzondere blauwe trein gearriveerd op station Utrecht Centraal

Er is donderdag een bijzondere trein aangekomen op station Utrecht Centraal. In de hal bij de ingang aan het Jaarbeursplein staat sinds vandaag de blauwe stoomtrein uit het boek nijntjes treinreis.

De trein blijft permanent in de stationshal staan. Het voertuig ziet er niet alleen leuk uit, de trein is ook een oriëntatiepunt. Zo is nu voor reizigers in één opslag te zien aan welke zijde van het station zij zich bevinden. Aan de Jaarbeurszijde staat nu namelijk de trein en aan de centrumzijde het kunstwerk De Wolk.

“Nijntje hoort bij Utrecht. En los van dat nijntjes trein leuk is, is ie ook handig. De trein helpt reizigers zich te oriënteren in de hal. Zo combineren we 65 jaar nijntje met een overzichtelijk station”, zegt Mirjam Schokker, manager van station Utrecht Centraal en bedenker van het plan.

Verjaardag

De trein had eigenlijk vorig jaar al moeten arriveren op het station. Toen werd namelijk de 65e verjaardag gevierd van nijntje. Vanwege de pandemie is dat toentertijd niet gelukt.

Nijntjes-trein is gemaakt van hergebruikt hout en plastic én is vier meter lang en tweeënhalve meter hoog. Ontwerpbureau Unit-D heeft het voertuig gebouwd.

Nijntje is onlosmakelijk verbonden met Utrecht. Dick Bruna, de geestelijk vader van het fictieve konijntje, is een van de meest bekende Utrechters.