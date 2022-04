Bijzondere fotografie bij Diergeneeskunde in Utrecht, van 1911 tot nu

Diep in de archieven van de Universiteit Utrecht liggen tal van bijzondere glasdia’s van honden die ondertussen al lang overleden zijn. Heinrich Jacob ging in 1911 aan de slag in Utrecht om studenten te onderwijzen in Diergeneeskunde. Bijzonder was dat hij foto’s maakte van zijn patiënten. Het waren de begindagen van de fototechniek. Nog steeds speelt fotografie een belangrijke rol bij Diergeneeskunde en tegenwoordig is Bas Niemans verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de patiënten, maar zijn werk is een stuk breder.

Eerst even terug in de tijd; Jacob maakte de foto’s van zijn patiënten – in dit geval voornamelijk honden – om te gebruiken tijdens het onderwijs. Hij kon zo aan studenten laten zien hoe ze bijvoorbeeld een verband moesten omleggen, of hoe de dieren er voor en na een behandeling eruitzien. De beelden, die allemaal gemaakt zijn in de buurt van de Biltstraat waar toentertijd Diergeneeskunde zat, hebben een bijzondere historische waarde en zijn dan ook opgenomen in het archief van het Universiteitsmuseum.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen



Ruim honderd jaar later worden er nog steeds foto’s gemaakt bij Diergeneeskunde. Bas Niemans begon enkele jaren geleden als fotograaf bij de Universiteit Utrecht en treedt daarmee als het ware in de voetstappen van Jacob. “Ik werkte daarvoor jarenlang in het bankwezen maar dat was toch niet echt een omgeving waar ik nog lang wilde werken. Ik besloot een paar jaar te reizen en begon steeds meer te fotograferen. Ik zag dat er een vacature vrijkwam voor de functie van fotograaf bij Diergeneeskunde en besloot de gok te wagen.”

Met succes en sindsdien kent hij de faculteit van binnen en buiten. Net als Jacob maakt hij nog steeds foto’s van ‘patiënten’, want zo worden veel van de dieren die behandeld worden genoemd.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het werk van Niemans is natuurlijk niet te vergelijken met het fotografiewerk van Jacob. De technische mogelijkheden zijn tegenwoordig eindeloos. “De foto’s van honden van Jacob zijn allemaal buiten gemaakt in het felle zonlicht, want er moest veel licht zijn om de beelden scherp te krijgen. Nu heb ik gewoon een studio waar we dieren kunnen fotograferen. Maar ik ben ook nog veel op pad.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Diergeneeskunde is de afgelopen decennia ook veel breder en geavanceerder geworden: “Zowel qua diersoorten, behandeltechniek en leefomgevingen. Fotografie gaat natuurlijk mee in deze vooruitgang. Daarbij leven we in een tijd waarbij er veel meer visueel gecommuniceerd wordt dan ooit.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Een van de bijzondere klussen die Niemans nog goed kan herinneren was het fotograferen van een potvis. Het dier was in zee overleden en naar Harlingen gesleept. “Dan gaat een team van Diergeneeskunde erheen om het dier te onderzoeken en kan ik mee als fotograaf om alles in beeld te brengen. Dat is natuurlijk spectaculair om te doen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Niemans is ook regelmatig te vinden in de operatiekamers, waar artsen bezig zijn om dieren te behandelen. “Het werk van de faculteit Diergeneeskunde bestaat nu 200 jaar, en het werk dat ze hier doen is heel breed. Er zijn tal van onderzoeksinstituten aan verbonden, er wordt veel onderwijs gegeven en we hebben verschillende dierenziekenhuizen. Er komt dus alle soorten fotografie bij kijken.”